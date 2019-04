Abellán, orgulloso de «haber salido vestido de torero de La Barrosa»

«Todo un éxito». Así calificaron los organizadores la entrega de los IV Premios Taurinos de Hotel La Barrosa Memorial Enrique Martín. Miguel Ángel Teresa, gerente del establecimiento ubicado en Abejar, agradeció la presencia de los premiados así como de numeroso público. Emocionado destacó la «calidad humana y profesional» de los premiados además de ofrecer un «cálido y merecido» recuerdo para «el Tío Enrique», quien da nombre a los premios. La gala, presentada por el periodista taurino Carlos Martín Santoyo, estuvo plagada de anécdotas y recuerdos. Tan sólo la ausencia por motivos personales de Marta González impidió que el recuerdo a título póstumo a Dámaso González fuera recogido por su hija. En su lugar, el torero Israel Lancho recibió el galardón.

El picador Pedro Iturralde recibió su premio y animó a entender «esta suerte a veces tan denostada». Fernando Sánchez agradeció el galardón, «más que merecido por los inmejorables pares de banderillas que ha colocado a lo largo de la temporada». Mientras que el premio al mozo de espadas fue a parar a Juanvi de la Calle, quien «ha acompañado a los mejores matadores», como Antoñete o Miguel Abellán, premiado en esta edición.

Emotivas lágrimas de reconocimiento para el apoderado Paco Ruiz, «amigo de la casa que sigue, pese a la minusvalía, luchando por los toreros y negociando porque estén en los mejores carteles».

Por su parte, Adolfo Martín habló de la nobleza del toro, los valores esenciales que debe tener el animal para cuajar una buena faena y, como máximo premio, poder ser indultado. «Antológicas tardes las que han dado los astados del ganadero», indicaron desde la organización.

En el capítulo de matadores, Luis David Adame ha seguido los pasos de sus hermanos, «creciendo a pasos agigantados como matador, ahora sólo piensa en volver a triunfar esta temporada». La gala contó con el reconocimiento especial para José Luis Palomar, «el soriano», como él mismo recordó que le llamaban. Palomar habló de sus comienzos, nada fáciles, y de la renovación a la que se está sometiendo, ahora desde los micrófonos de la Telemadrid.

Y finalmente se hizo entrega de su premio al torero Miguel Abellán, de quien se ha dado a conocer recientemente que formará parte de las listas del Partido Popular al Congreso por Madrid. Abellán, reconoció la espinita que tuvo el año pasado al no haber sido llamado por el empresa de Las Ventas en su 20º aniversario de su puerta grande. «Con las tardes que he dado y la sangre que he derramado», bromeó. De igual forma hizo público uno de los motivos que le tuvieron en el 2013 apartado de los ruedos y también este año, la cornada que sufrió en 1999 y que le provocó problemas renales. Ello no le impide seguir disfrutando de la profesión. «Mi ilusión ha sido y es vestirme de luces, estoy contento y orgulloso por recoger un premio en una tierra donde he toreado varias veces, donde me he sentido apreciado y querido por sus gentes y en este hotel, que es referencia del mundo taurino del que he salido vestido de torero».

Los premiados recibieron retratos realizados por el artista soriano Ferrus. Teresa se mostró satisfecho de reanudar estos galardones tras su cancelación el pasado año.