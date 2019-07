La adjudicataria renuncia a consolidar el castillo de Berlanga

La empresa adjudicataria de la consolidación del Castillo de Berlanga ha renunciado a ejecutar el proyecto y así lo ha comunicado ya de forma oficial al Ayuntamiento, según confirmó el alcalde, Jesús Barcones. La renuncia ha supuesto un revés para el municipio que tiene en esta fortaleza uno de sus principales activos turísticos, el cual se preveía relanzar con esta potente obra. Sí o sí, la intervención tendrá que esperar, toda vez que la renuncia supone «comenzar de nuevo todo el proceso» de licitación, tal y como adelantó el dirigente municipal.

La obra se adjudicó en marzo a la firma Rehabisoria en 826.000 euros, una de las diez empresas que concurrieron a la licitación del proyecto, el más potente económicamente de todos los adjudicados en Berlanga la legislatura pasada.

La renuncia argumenta que hay «diferencias en el proyecto» y que el acta de replanteo no se hizo en el plazo debido, lo que no convence a la corporación municipal, que no ve argumentos de peso para querer rescindir el contrato que ya estaba firmado.

Los servicios jurídicos y técnicos municipales estudian en estos momentos los pasos a seguir, pero «lo que está claro es que habrá que sacar de nuevo la obra a licitación, y puede que por vía de urgencia», apuntó Barcones.

Así y con todo, desde el Ayuntamiento se ha pedido a la empresa «que reconsidere su decisión, pero tendremos que resolver en breve», añadió.

Representantes de la empresa estuvieron hace unos días en la localidad donde se reunieron con el alcalde. «Plantearon cuestiones en las que al parecer tenían dudas y se les explicó todo, pero nada. Dicen además que hay unas partidas que no están correctas», añadió el alcalde, que asegura no saber, con exactitud, la razón por la que plantean romper el contrato. Asimismo, lamenta que la decisión de la empresa se haya producido «15 días antes de comenzar la obra». Este periódico se ha intentado poner en contacto con la empresa, de reconocido prestigio, de forma infructuosa.

Rehabisoria obtuvo la segunda puntuación más alta en la clasificación de ofertas, pero se llevó la adjudicación después de que la primera empresa no presentara una documentación que se le había requerido. El precio de licitación fue de 1.043.452 euros. El proyecto cuenta con fondos del Ministerio de Fomento a través del 1,5% Cultural, que aporta el 75% del presupuesto; el 25% restante son fondos municipales. Así, el ministerio aportará 782.589,73 euros para la recuperación, conservación y otras intervenciones del castillo medieval y el castillo artillero. Las rescisión obliga al Ayuntamiento a dar parte a Fomento, al que previsiblemente habrá que pedir una prórroga porque la obra, subvencionada, se retrasará.