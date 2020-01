Aguilera pide financiación para el circuito de aguas bravas

La alcaldesa de San Esteban de Gormaz, María Luisa Aguilera, pide a todas las administraciones «remar en la misma dirección» para ubicar en las riberas del Duero un circuito de aguas bravas dirigido a entrenamientos de alta competición de piraguas que permitiría albergar 400 atletas al año.

La alcaldesa socialista ha mostrado su decepción ante la falta de compromiso de la Diputación con este deporte y con este proyecto que considera que puede es importante no solo para el desarrollo de la localidad, sino para toda la provincia e incluso regional, porque permitirá poner en el mapa a San Esteban para deportistas que se preparan para campeonatos nacionales, europeos e incluso para los Juegos Olímpicos.

La Diputación Provincial de Soria no ha consignado ninguna partida en los presupuestos. «Nosotros sí creemos en el proyecto», manifestó la alcaldesa san estebeña que necesitaría para arrancar un presupuesto de 200.000 euros, de los que 100.000 euros los aportaría la administración local que aparecen en los presupuestos municipales. El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, indicó que en el pleno que no se ha consignado ninguna partida porque cree que será la Junta de Castilla y León la que desarrolle este proyecto. «Siempre parece que echamos la responsabilidad a otra administración, parece que tiene que ser la Junta la que la lleve a cabo», lamentó la alcaldesa quien subrayó que el Ayuntamiento es la entidad más pequeña y es la que ha aportado ya una cantidad, pero necesita de la ayuda de otras administraciones para desarrollar el proyecto, «creemos que eso nos puede traer futuro y desarrollo en un deporte en alza y vinculado a la identidad de nuestro pueblo, tenemos un recurso endógeno que es muy importante, a ver si empezamos todos a remar en una misma dirección», significó, a la vez que anunció que si no llegan las aportaciones «lamentablemente nosotros no vamos a poder hacerlo».

Por ello, la regidora municipal ha solicitado una reunión con el director general de Deportes de Castilla y León para dar a conocer el proyecto. Acudirá acompañada de los responsables de la Federación Regional de Piragüismo y de la Federación Española de Piragüismo. Precisamente fue la Federación Española la que se puso en contacto con el Ayuntamiento de San Esteban para poder crear este circuito de aguas bravas en el río Duero a su paso por las proximidades del casco urbano.

Dos fueron las razones que han hecho a la Federación fijarse en San Esteban. La primera está relacionada con la excelente ubicación geográfica de la localidad al ser una zona de confluencia para determinadas federaciones, dado que los circuitos de la Seo de Urgell (Lleida) y el de León o bien quedan demasiado alejados o no son adecuados. La segunda está relacionada con las buenas condiciones medioambientales y el trazado del río en San Esteban, con los canales que dibuja a la altura de la zona de El Sotillo. Eso significaría que el acondicionamiento de la riberas y de este trazado, del que se necesitarían unos 800 metros, sería sencillo. «No se tiene que incidir en el cauce porque el río ya tiene los canales y tenemos dos posibles ubicaciones», explicó Aguilera, quien aseguró que la Confederación Hidrográfica del Duero ve con buenos ojos este circuito, precisamente porque no se contemplan construcciones agresivas. El arquitecto que construyó el canal de piragüismo de la Seo de Urgell ha acudido a San Esteban y fue él el que señaló la adecuación del entramado del río más adecuado para adaptarlo de manera natural, sin necesidad de dotarlo de una infraestructura demasiado voluminosa.

«Hay que tener voluntad política de llevar a cabo este proyecto», concluyó la alcaldesa.