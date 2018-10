Ajuste del transporte escolar para los niños de Almarza y El Valle

Consenso entre la Dirección Provincial de Educación y los padres de los alumnos de la ESO que usan el transporte escolar de las zonas de Almarza y El Valle. Tras una reunión, que se celebró ayer, entre los afectados se alcanzó un acuerdo al ajustarse los horarios del transporte escolar de este grupo de alumnos para regresar a sus casas al mediodía, una vez que han terminado las clases en el Instituto Politécnico de la capital soriana. Por lo tanto, no hay servicio de comedor para estos escolares. La mayoría de los padres presentes en la reunión optaron por el regreso a casa cuanto antes y no quisieron el comedor.

Esta fue la petición inicial a Educación de un grupo de padres de estos pueblos cuyos hijos estudiaban en el CRA de Almarza el año pasado, y que en el año académico 2018-19 tenían que trasladarse al Politécnico para continuar sus estudios en el ciclo de Secundaria. Estos padres solicitaron a Educación que ajustase los horarios de entrada y de salida del centro con el horario del transporte escolar para que los niños no tuviesen que esperar tiempos muertos, como ocurría en el curso escolar pasado.

Educación atendió esta petición y unificó el horario del comienzo de las clases en el Politécnico para todos los estudiantes de ESO y Bachiller que es a las 8.15 horas. Con este cambio se permitió que los estudiantes de los primeros cursos de la ESO no tuviesen que esperar una hora todos los días en la biblioteca hasta el inicio de sus clases (9.15 horas), que era lo que hacían el año pasado, porque el autobús los dejaba a las 8.15 horas, dado que este era el inicio de las clases para los cursos superiores.

Esto obligaba a los más pequeños que usaban el transporte escolar a salir de sus casas a las 7.30 horas.

Al adelantar el horario de entrada también se adelantó, por tanto, el de salida que desde el inicio de este curso es a las 2.15 horas, salvo los martes y los jueves que se prolonga hasta las 3.15 horas para algunos que son los que siguen el programa bilingüe, los que tienen clases de refuerzo y los de Bachillerato. Hasta ayer el transporte escolar salía de regreso a los pueblos a las 3.15 horas, de lunes a viernes, lo que obligaba a los niños a esperar una hora en la biblioteca. Por ese motivo y mientras Educación ajustaba con las empresas de transporte los horarios, se ofreció el servicio de comedor escolar, al que accedían en un segundo turno, es decir a partir de las 15 horas, lo que retrasaba su llegada a casa.

Parece ser que Educación ha alcanzado un acuerdo con los empresas de autobuses y desde ayer, el transporte escolar de estas dos rutas (El Valle y Almarza) recogerá a los alumnos entre las 2.15 y 2.30 horas los lunes, miércoles y viernes para llevarlos a sus pueblos y los martes y los jueves a las 3.15 horas. Los alumnos que no cursen ninguno de los programas de refuerzo tendrán que esperar en el centro. «Los padres han decidido que todos para casa sin comedor», explicó a HERALDO/DIARIO DE SORIA, el director provincial de Educación, Javier Barrio, quien estuvo presente en la reunión de ayer, la primera a la que asistió. Los padres de los alumnos de estas dos rutas que transportan a unos 19 alumnos, entre ambas, han mantenido varias reuniones desde el inicio del curso por este tema con el inspector de Educación y con la directora del Instituto, en aras de buscar una solución en la que estuviesen conformes todas las familias.

El servicio de comedor no es obligatorio en esta etapa educativa, pero la Dirección Provincial de Educación optó en el inicio de este curso ofrecerlo de manera provisional, pero con problemas de ubicación para estos comensales que tienen que usar el del colegio Fuente del Rey, que cuenta con 259 comensales.

Barrio aseguró que «ya no hay problemas» con estas familias. La situación se complicó al inicio de curso. La mayoría de los padres, al tener conocimiento de que los niños se quedaban en el comedor, cuando no se había ofrecido en cursos anteriores, remitieron un escrito a Educación solicitando que no se quería el comedor, sino que los niños volviesen a casa cuanto antes. Tras el escrito la directora del centro reunió a los padres y puso encima de la mesa varias opciones que se votaron entre los presentes, en la que salió por mayoría que no se quería el comedor.

No obstante, tras esta reunión otro grupo de siete padres de la ruta de Almarza-Gallinero solicitaron, por escrito, que se mantuviese el comedor porque los estudiantes salían de clase a las 2.15 y tenían que esperar una hora todos los días y pedían que si iban a llegar tan tarde que hubiesen comido.