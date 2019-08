El alcalde socialista de Navaleno se pone un sueldo de 31.000 euros

El alcalde socialista de Navaleno, Raúl de Pablo, es de los últimos que se suma al listado de regidores que tendrá sueldo esta legislatura. Los concejales socialistas aprobaron en el último pleno, una retribución bruta anual que asciende a los 31.000 euros. Los concejales del PP votaron en contra de esta dedicación exclusiva para regidor pinariego que será del 75%, al tratarse de una población con un censo de hasta 1.000 habitantes.

Es la primera vez que la Alcaldía de Navaleno tiene una dedicación exclusiva. Raúl de Pablo defiende que su salario se encuentra dentro de la ley y defiende esta retribución diciendo que «cualquier persona que tenga un trabajo debe tener un salario». El alcalde se agarra a la ley para defender esta retribución y aseguró que «está haciendo algo que es legal». Además indicó que su sueldo lo va a dar a conocer a todos los vecinos y lo hará público en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Navaleno.

En este sentido indicó que a pesar de las críticas que ha recibido por un grupo de personas, entre ellas el portavoz de la oposición, Paulino Herrero (PP), esta dedicación exclusiva se va a mantener «y desconozco por qué los anteriores alcaldes no lo aprobaron, tendrían sus motivos para no hacerlo, pero un sueldo no tiene más secretos», aclaróDe Pablo.

Por su parte, el portavoz popular de la oposición y anterior alcalde, Paulino Herrero, considera que la cuantía que se ha asignado el nuevo alcalde es «una barbaridad» para los vecinos de una localidad que apenas llega a los 800 habitantes. En este sentido agregó que «nosotros no nos negamos a que el alcalde tenga un sueldo, pero la cantidad que se ha asignado es excesiva». Puntualizó que de los tres tramos de cantidades que contempla la ley para una dedicación exclusiva en una alcaldía como la de Navaleno, De Pablo ha elegido la más elevada, porque hay otras dos cuantías posibles (22.000 euros ó 15.000 euros).

Por eso los populares la rechazaron en la sesión plenaria. En este sentido recordó que el sueldo de la Alcaldía supondrá un desembolso de 42.000 euros anuales, porque al sueldo bruto que percibirá el regidor se suma el pago que tendrá que hacer el Consistorio a la Seguridad Social por esta dedicación exclusiva.

Herrero indicó que además, el pago del sueldo para el alcalde se aprueba en un momento que no es bueno para las arcas municipales. «Podría haber esperado a elaborar sus presupuestos anuales y entonces haber aprobado su sueldo».

Además, el portavoz de la oposición denunció que para que el alcalde pueda cobrar su salario se tiene que hacer una modificación de crédito, dado que el gasto no estaba contemplado en el presupuesto de este año. Esta modificación iba al pasado pleno, pero se aplazó para otro que se celebrará próximamente.

La razón se debe, según Herrero, a que el equipo de Gobierno ha renunciado a la obra de una ludoteca, que se iba a cofinanciar con fondos de Planes Provinciales de la Diputación y que estaba a punto de ser licitada. «Con el desembolso que tenía que hacer el Ayuntamiento para esta obra, unos 55.000 euros, es con lo que se piensa pagar el sueldo el alcalde», dijo Paulino, algo que también criticó duramente, «un alcalde está para procurar inversiones, no para quitarlas», significó. La modificación de crédito se aplazó porque el Ayuntamiento pinariego no ha recibido la confirmación de la Diputación de la renuncia de la obra.

El alcalde insiste en que el sueldo que percibirá no será desorbitado y recuerda que la dedicación de un alcalde es todos los días a todas las horas, «porque cuando hay una avería o un problema al primero que llaman es al alcalde».

Agregó que cree saber por qué Herrero está realizando estas críticas sobre el sueldo, que insistió que es legal, a la vez que indicó que «lo que está consiguiendo es crispar al pueblo e intentar hacer daño y en un Ayuntamiento se tiene que trabajar por el bien de los vecinos», concluyó.