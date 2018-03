A la segunda puede ir la vencida. El Ayuntamiento de Alcubilla de Avellaneda solicitará la declaración de Fiesta de Interés Turístico para la representación de la Pasión que tiene lugar el Viernes Santo en Alcoba de la Torre. Será de la mano de la Asociación cultural El Castillo, colectivo que promueve el espectáculo teatral de la Pasión, que involucra a casi un centenar de personas, entre actores y figurantes, el cual arrastra casi 2.000 personas a esta pequeña población soriana.La vez anterior no se consiguió pero «hay que seguir intentándolo», algo en lo que coinciden el alcalde del municipio, Gustavo Marín; el concejal de Alcoba, Rufino García, y uno de los artífices de la iniciativa y director de la obra, José Luis Martín Sastre.

Entre la nueva documentación figuran vídeos y diversa documentación para avalar el interés de esta iniciativa, que lleva ya 21 años haciéndose de forma consecutiva desde que fue recuperada.

La primera solicitud se denegó precisamente por no llevar más de dos décadas y por carecer de plazas hoteleras y de restauración en bastantes kilómetros a la redonda. Circunstancia ésta que se mantiene, pero no detiene el ánimo de los alcobeños a la hora de volver a intentarlo. No obstante, y según recordaron fuentes del municipio, la petición contó con el visto bueno del Servicio Territorial de Cultura de la Delegación Territorial pero se frenó en Valladolid.

Rufino García significó la importancia de este reconocimiento para Alcoba, que se involucra «por entero» en la escenificación. Los actores mantuvieron el sábado la primera toma de contacto en el pueblo. Un «primer ensayo» en el que se juntaron la mayoría de quienes interpretan a los personajes principales de la Pasión, además del director. Será el momento de ver «cómo están las voces porque de un año a otro cambian pocas cosas», indicó Martín Sastre.

La representación se prolonga durante hora y media aproximadamente y transcurre en el exterior, calles y afueras de Alcoba. Razón por la que el montaje incluye bastante aparataje de sonido. «Si ha llovido o el suelo está mojado estás más en tensión, porque hay que tener cuidado, pero bien». La Carrera atrae a cientos de personas de la provincia y de otras limítrofes, que aprovechan para ver la exposición que hay en el Ayuntamiento sobre la historia de la obra. «Una joya», sostiene el director de la Pasión. La cita, el día 30 de marzo en Alcoba, sobre las nueve y media de la noche.