Almaluez apuesta por el almendro y planta 63 hectáreas

La empresa Almendras de Soria SL lleva toda la semana plantando en la finca de La Vega en Almaluez, 63 hectáreas propiedad del Ayuntamiento de la localidad, que el año pasado sacó a concurso para su explotación. En total se van a colocar alrededor de 20.000 almendros de la variedad Penta, de floración tardía, lo que la convierte en la preferida para las zonas frías, y los trabajos se están realizando con la maquinaria más avanzada del país, según señala Eli, uno de los tres socios de la empresa. Ángel, Álvaro y Eli son oriundos de Utrilla, pueblo próximo a Almaluez, y decidieron apostar por la producción de este fruto seco, cuya demanda ha experimentado en los últimos años un incremento en el mercado mundial, cuando se enteraron de que la finca de La Vega se había quedado libre. «Es una tierra difícil de gestionar por problemas de encharcamiento y salinidad, pero al mismo tiempo es muy productiva», asegura Eli, que ya cuenta con otra explotación de almendros en la provincia de Zamora. Así, en mayo del año pasado Almendros de Soria SL asumió la gestión de la finca, y en septiembre inició la preparación del terreno. Su idea era haber empezado con la plantación de los árboles en marzo, pero las continuas precipitaciones desde enero hasta la fecha han provocado el retraso de los trabajos. «Ahora el mercado de frutos está en auge porque hay unos márgenes de producción importantes», explica Eli. Es más, en la actualidad se pagan todas las calidades por igual, salvo la almendra ecológica que todavía está más valorada. De hecho, cree que el futuro en la comarca del Jalón pasa por la apuesta de los frutos secos. «Un agricultor puede vivir con la décima parte de las hectáreas que hacen falta de producción de cereal» precisamente por los precios a los que se paga el kilo de almendra, de tal modo que a su juicio sería una solución posible al problema de la disponibilidad de terreno de los jóvenes. «Con 20 ó 40 hectáreas de almendros se puede vivir perfectamente, mientras que para que salgan las mismas cuentas de cereal, harían falta 400», añade.

Gracias a la maquinaria, la empresa lleva una media de plantación de entre 2.600 y 3.000 árboles diarios y cada uno se planta en un cuadrante de 4,25 por 6,5 metros. Además, toda la finca contará con riego por goteo para garantizar la cosecha. No obstante, hasta el tercer año no habrá producción para comercializar, y ya a partir del quinto la explotación estará al 100%. De momento las almendras las venderá fuera, porque en la provincia no existe mercado, pero la intención de Almendras de Soria SL, además de aumentar la explotación, es poner en marcha en cuatro años una transformadora del producto en la zona, una cascadera, si bien para ello es necesario que se animen los agricultores del Jalón en la plantación de almendros. «En cuanto vean los resultados estoy convencido de que el sector apostará por los frutos secos», considera Eli. Y es que la altitud de la zona, a 820 metros, unido a las características de la tierra hacen que la comarca sea óptima para la almendra. Porque no vale cualquier terreno ni zona. En la actualidad el mercado lo marca California, donde se encuentra el 80% de la producción. Antes España ocupaba el segundo lugar, pero ahora ya está Australia por delante.