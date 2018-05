Almazán adjudica en 21.700 euros el diseño de la plaza peatonal

El diseño de la nueva plaza peatonal de Almazán entre las calles General Martínez y Gran Vía va tomando forma. Dos arquitectos trabajan ya en la futura configuración de esta zona, que cambiará el aspecto de la zona, aunque poco más se sabe de ella que lo avanzado en su día tras el concurso de ideas que convocó el Ayuntamiento ad hoc. Finalmente serán los ganadores del certamen, César Buquerín de la Iglesia y Antonio Valverde Sánchez, quienes se encarguen del proyecto.

El Ayuntamiento de Almazán acaba de adjudica a estos profesionales el servicio para redactar el nuevo ordenamiento estético de la plaza por un importe de 21.683 euros. El concurso recogía que los ganadores podían optar a la redacción del proyecto y estos aceptaron el reto hace ya unos meses. «Lo que se hace ahora es adjudicarlo de forma oficial pero ellos están trabajando ya en el diseño de la plaza», explicó el alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel.

El Ayuntamiento convocó un concurso de ideas el pasado año con la intención de conocer propuestas para resolver el problema de la unión entre el casco antiguo y la parte nueva de Almazán. Una actuación urbanística importante para solucionar la ejecución del espacio entre las calles General Martínez y Gran Vía mediante una plaza. Las zonas están comunicadas a través de unas escaleras.

Los ganadores pertenecen a la firma madrileña BOV Estudio, un estudio de arquitectura y diseño gráfico, que se proclamó ganador del premio dotado con 6.000 euros y la posibilidad de hacerse cargo del proyecto y de la dirección de obra. Tal y como recogían las bases, el dinero del premio se descontará del montante de adjudicación.

El sitio de la muralla (lema de la propuesta ganadora) solucionaba el problema del desnivel de forma «cómoda e integradora», tal y como valoró en su día el jurado: a través de una secuencia de planos que suavizan el desnivel de la plaza «con una gran naturalidad espacial, sin acumulación de recursos».

El Ayuntamiento tiene potestad para introducir pequeños cambios en la propuesta, lo que no ha hecho hasta que concluya la redacción del proyecto con la salvedad de un requerimiento, según avanzó el alcalde. «En las imágenes de la plaza que aparecen en los bocetos recogen hay edificios que en realidad no salen porque no están construidos, por lo que se les ha indicado que protejan eso con las medidas de seguridad oportunas», explicó De Miguel.

La previsión es que el proyecto esté concluido en julio, tras lo cual se entrará en una segunda fase: la licitación de las obras que pueden ascender a medio millón de euros. El proyecto de construcción de esta plaza no está recogido en el Presupuesto, por lo que el Ayuntamiento se dotará de la partida presupuestaria correspondiente a través del superávit que tienen las arcas municipales.

El Consistorio solicitará a la Junta apoyo económico para la financiación de este proyecto, según indicó De Miguel. Si bien no existe una convocatoria específica en este sentido, la institución peleará por una cofinanciación «de igual forma que la han tenido otros municipios. Si a Ólvega se le hace la plaza al cien por cien, Almazán pensamos que también lo merece. Es algo que ya le hemos trasladado al consejero personalmente y que se hará también de forma oficial», concluyó.

Con el fin de ir avanzando en la tramitación y los preliminares antes del proyecto definitivo, el Ayuntamiento ha encargado a una empresa un estudio geotécnico en la futura plaza. El informe será elaborado por la firma Ensayos y Geotecnia Endusa y tiene como objetivo conocer la resistencia del suelo en las diferentes zonas, así como otros indicadores. El citado estudio fue adjudicado en Junta de Gobierno por 3.513 euros.