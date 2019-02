Almazán aumentará la plantilla de Policía a petición de la oposición

En contra de los pronósticos y a diferencia de lo ocurrido el año anterior, los Presupuestos de Almazán verán la luz en este ejercicio sin apenas negociación ni debate. El Equipo de Gobierno ha incorporado al borrador la propuesta de la oposición de modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para aumentar la plantilla de la Policía Local, lanzada por la ex popular hoy concejal no adscrita Montse Torres, a la que se adhirió el PSOE, durante la Comisión de Hacienda. Así pues, los Presupuestos tienen el respaldo inicial de la oposición, tanto del Grupo Socialista que encabeza Jesús Cedazo, como de Torres, según sus testimonios.

Las cuentas se aprobarán esta próxima semana con la misma cifra planteada en el borrador, 8 millones de Presupuesto consolidado, tal y como recordó ayer el alcalde, José Antonio de Miguel, ex del PP y Cs y no adscrito. Una previsión económica que contempla 1,2 millones para la residencia de ancianos Nuestra Señora de Guadalupe.

El único debate en Hacienda giró en torno a las partidas de las que habrá que sacar la provisión de dos nuevas plazas de Policía, lo que elevará la plantilla a 12 personas. Ello no quiere decir que la plantilla vaya a tener de forma inmediata 12 agentes, tal y como indicó el alcalde, que criticó nuevamente el «retrógrado sistema de provisión de plazas de Policía en la Comunidad», el cual da permanentes quebraderos de cabeza al Ayuntamiento: la plantilla está continuamente con vacantes, a lo que se suma que en poco tiempo habrá jubilaciones. Los gastos que conlleva habilitar estas dos plazas saldrán también del Capítulo 1, en concreto de gastos de Personal y previsiblemente de los destinados a personal eventual.

«Creo que podríamos haber hecho un Prespuesto mucho más expansivo si no fuera por la ley de estabilidad presupuestaria. Almazán tiene ahora capacidad de hacer muchas más inversiones», agregó de Miguel, explicando que la liquidación del ejercicio anterior deja unos remanentes de casi cuatro millones de euros (incluyendo también el remanente de la residencia) «y una deuda a medio y largo plazo solamente de millón y medio. El Presupuesto crece pero no puede hacerlo más porque no lo permite la ley», reiteró el dirigente municipal, significando la actitud de los grupos para sacar adelante las cuentas. La cifra municipal más importante reserva inversiones por valor de 1.630.000 euros, lo que supone más del 20% de en el último año de legislatura.