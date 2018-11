El Ayuntamiento de Almazán actuará en breve en ocho inmuebles de la calle La Merced, cuatro en ruinas, que derribará, y en otros cuatro en los que retirará paredes y tapias en mal estado. La actuación se enmarca en las obras de sustitución y ampliación de redes y en la pavimentación de esta calle.

La iniciativa supondrá una renovación completa de la pavimentación de esta calle, en la que se encuentra el convento de La Merced, y de todos los servicios urbanos , con una ampliación de la calle hasta la alineación que marca el Plan General de Ordenación Urbana, PGOU. La previsión es que esta vía, antaño de las importantes de la villa, se quede en 10 metros de anchura en los tramos en que los propietarios han puesto a disposición del Ayuntamiento la parte exterior a la alineación para que se puedan ejecutar las citadas obras. Son concretamente los de la margen derecha, correspondiente a los números pares.

El Ayuntamiento repercutirá impuestos especiales a los propietarios de esta calle por unas obras que, a priori, incrementará el valor de las propiedades que dispondrán de más servicios. En el caso de los propietarios que han cedido terreno para la alineación de la calle, pagarán el 50%.

En concreto se trata de las viviendas números 30, 32, 24 y 38, así como los restos de fachada de otros cuatro inmuebles, correspondientes a los números 10, 12, 14 y 16, que actuaban como tapias. Por último, se desmontará la puerta de acceso al número 28. «Todas ellas ocupan los terrenos exteriores a la alineación que se tiene previsto urbanizar», según indican fuentes municipales.

El proyecto de ejecución de la urbanización de La Merced no incluye estas actuaciones previas, que ha sido contratadas a parte. El Ayuntamiento ha adjudicado dicha intervención a Construcciones y Contratas Machín en de 9.832 euros, tal y como acordó la última Junta de Gobierno Local. La intervención se acometerá «de forma inminente» con el fin de dejar la zona preparada para cuando comience a ejecutarse el proyecto de pavimentación que, no obstante, va más lento.

La licitación de estas obras atrajo el interés de seis empresas constructoras, que pujaban por una intervención que salió en 380.000 euros, pero todavía no se ha adjudicado.El alcalde, José Antonio de Miguel (ex del PP y Cs y ahora no adscrito), indicó que la contratación será en breve. El dirigente municipal argumentó el retraso (las propuestas se abrieron hace casi un mes) con la solicitud de informes pedidos a una de las empresas para que justificara el bajo precio que había ofertado. Según De Miguel la adjudicación será en el plano de una semana.