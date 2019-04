Almazán, a punto de cerrar la compra de suelo para el parque ferroviario

El ansiado museo temático en torno al ferrocarril que persigue desde hace años el Ayuntamiento de Almazán puede iniciar en breve su cuenta atrás. Al menos en la tramitación. El principal escollo, que eran las negociaciones con Adif, está prácticamente salvado.

El acuerdo entre el Consistorio y el ente gestor ferroviario tiene visos de ser realidad en breve. «Ahora ya existe una valoración económica del suelo y de los raíles, aunque hay un pequeño punto discordante, pero se ha avanzado mucho», manifestó ayer el alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel, ex del PP y Cs y miembro de la Ppso.

El Consistorio ha reservado una partida de 100.000 euros para la compra de los terrenos donde se situaría este parque temático ferroviario. Hasta la fecha, el Ayuntamiento había preferido ser cauto y no tenía reservada partida económica ad hoc para la adquisición del suelo. La corporación aprobó ayer de forma unánime una modificación de créditos de 200.000 euros, de los que la mitad van para esta operación de compra.

Así y con todo, el acuerdo no está cerrado. Ambas partes mantienen «una pequeña diferencia» en torno al coste de la nave en que se encuentra el vagón de Franco, uno de los principales exponentes del patrimonio ferroviario de Almazán.

La nave –que no es de estructura armada sino desmontable– se encuentra en suelo cedido en su día al grupo de acción local de Adema para la restauración del vagón en que tuvo lugar la histórica entrevista entre Franco y Hitler. El convoy es un auténtico reclamo turístico que no se rentabiliza como se podría y en el que no se hace ninguna actuación desde hace más de diez años, según indicaron fuentes municipales.

La valoración económica de Adif de la zona que interesa al Ayuntamiento se sitúa en torno a los 80.000 euros. El montante incluye suelo en torno al Centro de Turismo Rural (del Ayuntamiento) y a la nave en que se encuentra el vagón, unos 500 metros cuadrados, así como trazado de vía en desuso, unos raíles que hay junto al polígono industrial, según explicó el alcalde.

La operación económica se llevará a cabo, previsiblemente, a través de una «expropiación pactada», preferible a una cesión de terrenos a largo plazo, en opinión de De Mguel. En cualquier caso, antes de ello el Ayuntamiento debe promover un expediente para demostrar el «interés general» del proyecto que supondría la creación de un parque temático, «con vistas turísticas y lúdicas».

El resto de la partida de la modificación –otros 100.000 euros– se destinará a la redacción de proyectos, según indicó De Miguel, concretamente el de la continuación de las obras de la muralla, tras la concesión del 1,5% Cultural de la convocatoria del Ministerio de Fomento, el 65% del Presupuesto de la actuación que roza los 1,8 millones de euros . También contempla proyectos menores de derribo de inmuebles. El Presupuesto del presente ejercicio recoge ya una partida para la compra de inmuebles.

