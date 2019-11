Almenar se resiste y mantendrá la calle a Primo de Rivera

El Ayuntamiento de Almenar ha contestado al partido Compromís en el Senado que no retirará el nombre de la plaza Primo de Rivera porque «en ningún caso puede entenderse que haga referencia a José Antonio Primo de Rivera», fundador de la Falange y por ello sea contraria a la Ley de la Memoria Histórica.

Así de contundente es la respuesta del Ayuntamiento soriano, firmado por su alcalde Amancio Gallego Gallego, en respuesta al requerimiento del partido valenciano que inició hace años una campaña para solicitar a los municipios españoles a cumplir con la Ley de la Memoria Histórica y a retirar de sus callejeros las nomenclaturas franquistas.

El alcalde explica, en su escrito, que la modificación del nombre de esta plaza se ha abordado por parte de corporaciones anteriores en plenos celebrados en 2012 y 2014, pero la petición de cambio no obtuvo la mayoría suficiente para realizar el cambio. Dentro de esta legislatura, uno de los concejales que forman parte de la corporación volvió a solicitar, a título particular, el cambio y el alcalde le argumentó que la plaza denominada Primo de Rivera puede hacer mención a Miguel Primo de Rivera, militar y dictador español entre los años 1923 y 1930, o, bien Fernando Primo de Rivera, que combatió durante la Tercera Guerra Carlista y tras la toma de Estella, el rey Alfonso XII le concedió el título de Marqués de Estella en 1877. Dos personas que forman parte de la historia contemporánea «a los quie no se les puede aplicar lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de la Memoria Histórica, por la que se reconocer y amplían derechos y establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civl y la dictadura». Entonces, el alcalde invitó al concejal a acreditar que esta plaza que se refiere concretamente a José Antonio Primo de Rivera, en cuyo caso se procederá a tratar esta cuestión en un pleno. Gallego ha hecho uso del mismo argumento que esgrimió a su concejal para contestar al requerimiento de Compromís en el Senado.

Es la segunda localidad que emplea la misma tesis para mantener el nombre de calles en conmemoración a Primo de Rivera. El Ayuntamiento de Valdelagua del Cerro tiene una calle con el mismo nombre y alegó que hacía referencia a Miguel Primo de Rivera y no a José Antonio Primo de Rivera.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Garray que también tenía una calle a Primo de Rivera decidió cambiar en un pleno por el nombre de Retógenes, un caudillo celtíbero que es el que figura en la actualidad y así lo ha dado a conocer a Compromís en el Senado.