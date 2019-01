Alonso dice que siempre he formado parte del equipo de Pardo

El concejal no adscrito y teniente alcalde en El Ayuntamiento de El Burgo de Osma, Elías Alonso, suponía ayer que formará parte del equipo de la candidatura que confeccionará Antonio Pardo para optar a la alcaldía de El Burgo de Osma por la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO). Ayer Alonso explicó que no había tomado ninguna decisión sobre su futuro político, pero recordó que «siempre he formado parte del equipo de Pardo». Este último ha manifestado recientemente que cuenta con él.

Alonso fue teniente alcalde con Pardo cuando gobernó en el Ayuntamiento y en la actualidad es diputado provincial no adscrito. Se encuentra dentro del grupo de diputados díscolos que rompió con el PP cuando la dirección de Marimar Angulo decidió relevar a Ascensión Pérez como portavoz por Jesús Peregrina. Alonso, como los demás presentó entonces su baja en el partido y pasó a ser concejal no adscrito en el Ayuntamiento de El Burgo, a pesar de ello permaneció dentro del grupo de Gobierno popular, también como mano derecha del actual alcalde, Jesús Alonso.

Tras el paso que ha dado Antonio Pardo para sumarse al proyecto político que lidera el adnamantino José Antonio de Miguel, otro ex popular. Entre ellos se encuentra el alcalde de Cabrejas de Pinar, Fidel Soria, otro de los diputados díscolos que se dio de baja en el partido y con él todo su equipo municipal. Soria manifestó ayer que estaba pensando su decisión de presentarse, «para lo que no he tomado ninguna decisión» y manifestó que no descartaba la posibilidad de presentar candidatura y de hacerlo en las filas de la PPSO, un proyecto político que ve con buenos ojos, «pero primero tengo que tomar la decisión de presentarme o bien ver la posibilidad si hay alguien que quiera entrar».

Otros alcaldes actuales, también ex populares, son más cautos. La regidora de Almarza, Ascensión Pérez, dijo ayer que no tenía nada que comentar y «cuando sea lo diré en su momento». También prefiere esperar el alcalde de San Leonardo, Jesús Elvira, que aplaza su decisión a conocer el proyecto de la PPSO, en la reunión del 27 de enero, en la que los responsables explicarán su proyecto en un acto público abierto a la cludadanía, a la que dijo que piensa acudir.

Otros alcaldes se retiran definitivamente. Dentro de este grupo está el veterano regidor de Langa de Duero, Constantino de Pablo que después de 32 años al frente de la alcaldía dejará el Ayuntamiento. Es una decisión meditada desde hace tiempo por el veterano alcalde quien manifestó que nadie de la PPSO se ha puesto en contacto con él, así como tampoco ha hablado con nadie del PP. Este ex popular es diputado provincial que también se alineó con Ascensión Pérez en la crisis que surgió en el seno del grupo del PP en la Institución Provincial.

El alcalde de Molinos de Duero, Miguel Bonilla, también expresó ayer su decisión de retirarse de la vida política municipal después de tres legislaturas al frente de Molinos de Duero. Bonilla se dio de baja como afiliado del PP el año pasado.

Por último, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, Millán Miguel, también expresó ayer que cree que su vida política acaba con esta legislatura. «Ahora mi decisión es que no concurriré», pero deja la puerta abierta a participar de algún proyecto político, «si me llama la atención», manifestó, algo que no se ha producido hasta ahora. Agregó que no conoce el proyecto político de la PPSO y nadie se ha puesto en contacto con él.