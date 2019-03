El animal herido que se ocultó durante años

No es tan fiero el león como lo pintan y éste, además, estuvo oculto años... posiblemente siglos, hasta que fue descubierto a finales del siglo XX en la iglesia de Caltojar. Hay que hacer constar además que no se trata de un león o al menos no se le identifica como tal por ninguna de las fuentes consultadas por este medio: Junta de Castilla y León y Museo Numantino. Allí es donde se encuentra expuesta la tabla con el animal, concretamente en la planta baja y guardada en una vitrina.

La pintura salió a la luz durante unas obras de rehabilitación de la cubierta de la iglesia de San Miguel, de Caltojar, en el año 1990. Una actuación durante la cual se descubrieron restos de la estructura de una antigua armadura mudéjar, junto con dos tablillas decoradas.

El fragmento de tablazón que aparece en la imagen tiene 32,5 centímetros de largo por 19,5 centímetros de ancho, donde se encuentra una «interesantísima pintura en la que se representa la figura de un animal herido». Está pintado en negro, con rojo en la boca y en la cabeza, en lo que podría semejar una herida. Llaman la atención los dibujos de su piel y los caninos que le asoman por la boca.

Piezas como ésta acercan al arte y la arquitectura mudéjar, «fijándonos especialmente en las soluciones constructivas con madera que aplicaban a las cubiertas los «carpinteros de lo blanco», según la descripción de la obra que hace la Junta.

Al otro extremo de la tabla, desaparecida en su mayor parte, hay restos de lo que podría ser otra figura (fuera de la fotografía). «Ambas se encuentran separadas por la impronta que posiblemente dejó una viga de la armadura». La datación sitúa que puede pertenecer a mediados del siglo XV.

La pieza en cuestión forma parte de la colección permanente del museo. No menos obligada que la del Numantino es la visita a la iglesia de San Miguel con un ábside central que se considera «excepcional». El ábside se erige sobre un podio «dividido en cinco paños por columnas triples, de mayor grosor la central, que se elevan hasta una cornisa decorada con dos niveles de arquillos sobre modillones de rollos», según fuentes del área de Turismo de la Diputación. El templo de Caltojar fue declarado Monumento en abril de 1981, es de estilo románico y pertenece al primer tercio del siglo XIII.

La iglesia de San Miguel es una construcción fechada en el románico tardío, razón por la que tiene elementos gotizantes, según las citadas fuentes. Presenta tres amplias naves y una cabecera, todo en fábrica de sillería.

Sus muros fueron levantados en sillería de buena calidad, disponiendo su planta en tres naves y una cabecera de triple ábside. La entrada principal está orientada al sur y flanqueada por la torre.

Sobresaliente

El gran valor de este edificio se completa con una pila bautismal románica carente de decoración; un púlpito de buena factura; el retablo mayor fechado en el siglo XVI y un Calvario gótico.