Aporso asegura que el purín de la granja de Cidones no acabará en el pantano

El presidente de la Asociación Provincial de Productores de Ganado Porcino de Soria (Aporso), Miguel Ángel Ortiz, aseguró ayer que el purín de la futura granja de Cidones, con 4.368 cabezas, «no va a acabar en el pantano, ni en el grifo de los sorianos, entre otras cosas porque el agua llega perfectamente depurada a los domicilios», al igual que no llegan vertidos de otras características, como jabones o detergentes.

Ortiz defendió el proyecto y el modelo del sector, a la vez que reconoció que la gestión de los purines siempre ha sido un problema para lo productores de porcino, porque estas prácticas nunca han estado bien vistas por la sociedad. En este sentido subrayó que las granjas «además de purín también generan empleo y actividad económica y otro tipo de beneficios». Este ganadero expuso que en la actualidad no hay problemas con la gestión que se realiza de los purines, cuya eliminación es el uso agrícola en las fincas de labor, como la práctica más viable. En este sentido agregó que «se da una paradoja y donde no hay purines hay rechazo y donde hay purines hay demanda de más granjas».

El presidente de los productores de porcino apeló a la reflexión y al diálogo entre todos los sectores implicados porque «la realidad es que donde no hay granjas hay rechazo», algo que consideró ilógico. Añadió que «el otro día en mi pueblo (Langa) el responsable del bar me preguntó si iba a instalar más granjas porque durante las obras tenía el bar lleno», en referencia al empleo que genera la actividad, no solo al directo, sino también al indirecto.

Ortiz pidió diálogo para buscar entre todas las partes implicadas una solución al problema de la ubicación de la granja de Cidones, que levantado un importante rechazo social a este proyecto concreto. «Sé que el promotor quiere hablar, eso es fundamental, hasta lo que yo sé no todo el mundo quiere hablar y es necesario buscar puntos comunes». Defendió la necesidad de emprendedores, como el promotor de esta granja, para la provincia de Soria, «porque está dispuesto a poner su dinero y su vida, porque al final, esto es un proyecto de vida y tenemos que ser capaces de buscar una solución entre todos». Ortiz manifestó que no conoce el proyecto de esta granjas, en el que se contempla la creación de dos empleo, «y dicen que es poco, bueno, yo creo que no es tan poco porque toda la actividad que rodea a una granja de estas características es muy importante», significó.

Los socios de Aporso participaron ayer en una jornada, que se celebró en Foes, sobre la valorización de los purines, con el objetivo de buscar soluciones sostenibles medioambientalmente, de la mano de expertos. Varios expertos universitarios e investigadores explicaron soluciones como la producción de biogás y abono orgánico a partir de las deyecciones ganaderas. «Hoy la ciencia no ha descubierto una manera viable económica para tratar el purín y que sea sostenible en el tiempo», opinó Miguel Ángel Ortiz, quien aclaró que desde Aporso se lleva tiempo buscando soluciones a este problema «y la preocupación no es de ahora porque hayan surgido las críticas y la polémica».

Indicó que últimamente se han mantenido reuniones con expertos en biogás y se han visitado plantas especializadas en diferentes tratamientos. El objetivo es buscar nuevas fórmulas para valorizar los purines con una práctica eficaz y que a la vez sean viable económicamente.

Los productores de porcino de Soria mantuvieron ayer una reunión con la subdelegada del Gobierno, Yolanda de Gregorio, en la que se le pidió que el Estado tome conciencia del problema que tiene el sector y «de alguna manera se reabran plantas de purines que se cerraron hace años o bien instauren otros métodos».

Para los productores sorianos el Gobierno de España debería poner en marcha medidas que ya están en funcionamiento en países del norte de Europa, donde los estados participan de manera activa en la transformación del purín en biogás y en producción de energía eléctrica, lo que permite obtener un rendimiento económico al proceso.

Miguel Ángel Ortíz confesó que «las críticas actuales no ayudan» e indicó que «algunas de las cosas que se están diciendo no son correctas». Defendió al emprendedor soriano que inicia proyectos e inversiones en el medio rural, «porque los hace en su pueblo antes de pensar en irse a otro sitio». Este ganadero de porcino confió en poder explicar a la opinión pública las bondades del sector y su importancia para el desarrollo económico provincial.

Por último, dijo que la asociación no está preocupada con el mapa de Zonas Vulnerables, susceptibles de contaminación por nitratos a causa de las prácticas agroganaderas. «Los purines no contaminan, es falso, hay malas prácticas, como todas las partes», manifestó Miguel Ángel Ortiz. Agregó que el ganadero es el primero que no quiere dañar el medio ambiente, ni los acuíferos de la localidad en la que reside. Instó a la aprobación definitiva del mapa, a través del Decreto, y «veremos que hay zonas contaminadas por nitratos en las que no hay ni una sola granja».

Ortiz indicó que todavía no hay una teoría científica que «nos haya dicho si esos contaminantes vienen de productos químicos u orgánicos. Lo que sé es que hay tierras en las que se abona con químico y con purines que hay contaminación, pero también hay zonas que no se abonan con orgánicos y también hay contaminación», concluyó.