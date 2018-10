Arranca la restauración de la ermita de San Bartolomé

Tras años guardando el conocido como ‘euro solidario’, la Diócesis de Osma-Soria por fin va a poder darle el uso para el que nació, restaurar la ermita de San Bartolomé (también conocida con el nombre de San Bartolo), enclavada en el Cañón del río Lobos. Tal y como avanzó el administrador parroquial de Ucero, José Sala, está previsto que los trabajos arranquen hoy, aunque la lluvia podría retrasarlos unos días. Es lo que ocurrió la semana pasada. La previsión meteorológica hizo que no comenzaran el miércoles, fecha en la que los encargados de la restauración iban a empezar a colocar el vallado y el andamiaje necesario para iniciar los trabajos, centrados en una primera fase en la portada del templo. «La lluvia ha hecho que no se pueda empezar y yo he pedido que no pusieran aún el vallado para que pudiera abrir el templo durante el puente», explicó Sala.

Durante las primeras semanas las labores se centrarán en la portada de la ermita y posteriormente se trasladarán al tejado primero y al interior después. Está previsto que los trabajos de restauración del templo, dañado especialmente por el paso del tiempo, los expolios y las humedades existentes en su interior, se extiendan durante un plazo de «entre dos meses y medio y tres meses», señaló el administrador parroquial de Ucero.

En el exterior se actuará en la portada de acceso (saneado de morteros en juntas, limpieza de superficies, reintegración volumétrica con morteros sustitutivos de piedra, reposición de columnillas faltantes con piedra natural, rellenos de juntas con mortero de cal y unificación del conjunto con veladura mineral y tratamiento hidrofugante incoloro), muros (sellado del encuentro de muros con la roca de cimentación con morteros de alta adherencia, elásticos e impermeables y veladura de unificación final y cerramiento de ventanal con estructura metálica en tres niveles escalonados y cámara de aire interior) y cubierta (retejo en teja cerámica curva vieja fijada con espuma de poliuretano).

En el interior del templo se realizará un drenaje en el muro norte, que es el que presenta mayores daños por humedades, se limpiarán paramentos en las zonas de coro, escalera y antigua puerta lateral del coro, y se restaurarán superficies en paramentos y bóvedas de piedra, saneando juntas con mortero de cal. Además, se desmontarán los pavimentos de losas de piedra y baldosas de barro y peldaños de piedra, y se demolerá la solera inferior (con seguimiento arqueológico) para la colocación de lámina impermeable, solera de hormigón de cal y solado de baldosas de barro con tratamiento de protección, de baldosas de caliza envejecida en diversos formatos, y reposición de losas de piedra y peldaños de piedra recuperados.

Esta restauración es muy esperada tanto por los fieles como por la propia Diócesis, que llevaba años ‘negociando’ con la Junta de Castilla y León el procedimiento de las mismas viendo, a su vez, cómo aumentaba el deterioro del templo.

A finales del pasado mes de julio la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León aprobó el proyecto, presentado por el Obispado de Osma-Soria, que contemplaba las actuaciones que se consideraban imprescindibles para una adecuada conservación y saneado de la ermita de San Bartolomé, dejando a un lado los matices que habían alargado este proceso durante años.

Tras casi un año de negociaciones con representantes de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, por fin se llegó a un acuerdo respecto a los términos en los que se llevarían a cabo los trabajos.

Tal y como estaba previsto, las obras han arrancado en octubre, una vez que ha terminado «la temporada alta de visitantes» y con la previsión de que el templo pueda mostrar su renovado aspecto a los primeros turistas de la primavera.

Los trabajos, que ascienden a 91.175,96 euros, serán abonados con el denominado ‘euro solidario’, la cuantía que los visitantes pagaban por entrar al templo y que la Diócesis de Osma-Soria, propietaria del mismo, llevaba años indicando que tenía tal fin.

Y es que hace años que el Obispado deseaba llevar a cabo estas obras con el fin de frenar el deterioro del templo, que en los últimos años se ha acelerado notablemente a causa, principalmente, de las numerosas humedades que tenía el interior.

Fuentes de la Diócesis reconocen que todavía quedan pendientes otras actuaciones, cuyo deseo es que se ejecuten en una segunda fase. Entre ellas destaca la que supuso el principal escollo en las negociaciones con los representantes de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y que finalmente la Diócesis decidió «dejar a un lado» con el fin de que estas llegaran a buen puerto, la colocación de una valla ornamental en la entrada de la ermita que impidiera nuevos casos de expoliaciones. Además se estimado «una reubicación del interior de la ermita», que conllevaría un cambio de ubicación del altar.

La ermita de San Bartolo o de San Bartolomé es el segundo edificio religioso más visitado de la provincia de Soria, situado sólo por detrás de la catedral de El Burgo de Osma. «Es muy visitado y por eso consideramos que es todavía peor que se encuentre en mal estado», admitió el pasado año el vicario general de la Diócesis, Gabriel Ángel Rodríguez. «Razón de más para arreglarla», añadió.

Rodríguez matizó que la ermita «no se encuentra en mal estado», pero explicó que el deseo de la Diócesis de Osma-Soria era «que está mejor una vez realizada la actuación». «Así la arreglamos y la ponemos más bonita», comentó.

El vicario general reconoció que el aspecto actual del interior del edificio, «da un poquito de vergüenza».