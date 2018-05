El arte de Lucía Romero conquista el concurso Piedras Preciosas

Lucía Romero de Diego, del CEIP Virgen del Rivero de San Esteban de Gormaz, ha conquistado al jurado del concurso Piedras Preciosas con su vídeo sobre el patrimonio sanestebeño, imponiéndose a los 42 trabajos presentados por alumnos de 5º y 6º de Primaria de Castilla y León.

El jurado aprobó por unanimidad premiar el talento de la pequeña Lucía, valorando que «a través de una edición sencilla pero clara, concisa, fresca y rotunda, logra emocionar y transmitir su pasión por el patrimonio».

El vídeo de Lucía hace un recorrido por San Esteban de Gormaz, desde el puente, pasando por la Puerta de Castilla, el Rivero, los soportales de la calle Mayor, las casas blasonadas, hasta detenerse en la que considera la piedra «más preciosa»: el canecillo de San Miguel, donde se ratifica que el maestro Julianus fue el artífice de este templo en 1081, convirtiéndolo en el primer templo románico porticado de España.

El jurado también ha valorado «el vínculo familiar que demuestra en su narración, su expresividad y honestidad», reconociendo así el talento de una niña que ha demostrado su buen hacer ante las cámaras y el amor por su pueblo. Y es que Lucía se muestra entusiasta y natural, demostrando que adora su pueblo y el patrimonio y que se siente orgullosa de compartirlo con todos, conocedora de los rincones y los secretos ocultos entre piedras y muros.

Ya es la ganadora regional de esta primera fase del concurso, lo que le permitirá disfrutar de una jornada de ocio con su familia en Aguilar de Campo (Palencia), y que desea compartir también con «mi familia y las amigas de mi madre». Ahora ha pasado a una segunda fase de la competición, junto a otros dos finalistas, Diego Mateos de Dompablo, alumno del CEIP Isabel la Católica de Valladolid, quien presentó un vídeo sobre el puente renacentista de Quintanilla de Onésimo y Olivares de Duero y el también soriano Víctor Sanz Andrés del Nuestra Señora del Pilar de la capital, con un vídeo sobre la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción en Omeñaca, que le ha valido la tercera posición.

En esta segunda fase, los finalistas involucran a sus compañeros de clase para elaborar un proyecto de investigación que deberán remitir antes de las 15 horas del 18 de mayo y optan con él a un taller de patrimonio, que técnicos de la Fundación Santa María la Real impartirán en el colegio del equipo ganador.

Lucía Romero reconoció ayer sentirse «muy orgullosa» y explicó que «nos lo pasamos muy bien rodando», algo que hizo en poco tiempo, lo que demuestra su genialidad ante las cámaras y un buen hacer digno de los mejores actores de cine. Ayer, al saber que había ganado el premio, también leyó los comentarios que sobre su trabajo habían realizado los miembros del jurado y aseguró sentirse bien al leerlos. Conoció la noticia en el propio centro escolar y afirmó que «no sabía que me iban a llamar para eso, pensaban que me lo iban a decir en casa y cuando me lo dijeron en el colegio me sentí muy bien», añadió emocionada.

El rodaje estuvo salpicado de anécdotas y risas, como en la escena en que quería señalar al Rivero y se equivocaba de mano al estar sentada de espaldas, pero lo que nunca olvidará será la fecha de construcción de San Miguel «porque me estaba confundiendo todo el rato», ya que costaba pronunciar.

Ante esta nueva fase, sus compañeros de clase «estaban super contentos» y ahora, junto a su tutora, Susana Moreno, todos los alumnos de 5º realizarán un video en el que ya están trabajando y para ellos tiene un mensaje «que se lo pasen muy bien, pero que cuando grabemos el vídeo tampoco estén haciendo el tonto», bromea desde la inocencia infantil, pero confiando en que «nos lo vamos a pasar muy bien».

Mientras Lucía demuestra que es un ejemplo del dinamismo sanestebeño, participando en muchas actividades como «el belén viviente, el mercado medieval, las tapas, bailando en jotas, cantando en góspel, en muchas cosas», enumera. El vídeo completo puede visualizarse en: https://www.youtube.com/watch?time_continue=159&v=ZqvznT7tBeM.