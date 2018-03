Asden invita a El Royo a buscar otro enclave para los frutos del bosque

La Asociación para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (Asden) ha expresado, a través de un comunicado, el «apoyo» para implantar el proyecto de cultivos de frutos del bosque en el municipio de El Royo para asentar población. Lo a los ecologistas no les parece bien es la ubicación donde los promotores quieren ubicar una parte de estos cultivos, concretamente la plantación de moras y frambuesas, en terrenos del monte de socios Quintos de El Royo, concretamente en la ladera sur del valle alto del río Razón.

Asden ha solicitado a los promotores, a través de su escrito de alegaciones ante la Junta de Castilla y León, que estudien otras alternativas posibles «manteniendo la creación de puestos de trabajo y que no produzcan un impacto ambiental no asumible», según se recoge en el escrito de alegaciones.

La agrupación considera que existen otros posibles emplazamientos cercanos al pueblo «más humanizados o incluso degradados que no alterarán el paisaje tan bien conservado como es el valle alto del río Razón». El portavoz de Asden, Luis Jiménez, incluso señaló la recuperación de una antigua escombrera en El Royo y aseguró que «hay muchas alternativas en la zona». Asden ha ofrecido su colaboración a los promotores para encontrar un emplazamiento.

Asimismo, los ecologistas sorianos argumentaron su apoyo a esta iniciativa, en que no se presentaron alegaciones al proyecto de cultivos que tiene otra ubicación, concretamente en un monte de propiedad municipal y para arándanos.

En sus alegaciones, Asden echa de menos una memoria del proyecto, «y por lo tanto no podemos evaluarlo correctamente porque hay elementos del mismo que se omiten en la documentación ambiental», en referencia a instalaciones de nueva construcción como oficinas, vestuarios, caminos, vías de acceso, infraestructuras de comunicación, eléctricas e hidráulicas.

Asimismo cita la falta de concreción sobre la captación de agua para los cultivos y la falta de afección de los sistemas hidrológicos de la zona, en especial en las turberas y en los ríos.

Por otra parte, Asden no comparte las alternativas de ubicación que plantean los promotores porque toman como fijo el mismo emplazamiento y desestiman otras zonas, «cuando sabemos que la misma empresa tiene un proyecto idéntico en otra parte del municipio de El Royo que es asumible desde el punto de vista ambiental», según su escrito.

En las alegaciones se incluyen otra serie de consideraciones medioambientales, como que los promotores omiten el Plan de Gestión LIC ‘Sierras de Urbión y Cebollera’, en lo que se refiere a las amenazas, los objetivos y las adecuadas medidas de conservación favorable.

Por todo ello, Asden ha solicitado a la Junta de Castilla y León, que es la que tiene que dar el visto bueno al proyecto, que esta empresa tramite un proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental ordinario para conocer las afecciones del mismo sobre el entorno medioambiental.

En este sentido, los ecologistas subrayan que su organización no tiene capacidad para autorizar o desautorizar esta actividad y que solo han presentado sus consideraciones. Sin embargo, los promotores de este proyecto de cultivos no ven con buenos ojos las trabas de la agrupación ecologista, dado que la tramitación medioambiental ordinaria conllevará a retrasar los cultivos de moras y frambuesas en el monte de socios Quintos de El Royo y se perderá la primera campaña, cuya plantación está prevista para esta primavera, así como también temen perder la subvención que se ha solicitado a la Diputación Provincial porque no se puede ejecutar el proyecto este año.

«Por lo menos se va a perder un año», explicó el presidente del monte de socios Quintos de El Royo, Felipe Sáenz, quien ayer manifestó que esperaban «reticencias» por parte de los ecologistas a su proyecto, pero en lo que se refiere a que está localizado en un espacio protegido. Sáenz indicó que las afirmaciones que realiza Asden sobre las construcciones en el monte y las captaciones de agua en río Razón «se las han inventado y es para ponernos en contra a todo el valle», concluyó.