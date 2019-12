Las ayudas a la vivienda, vinculadas a la venta de la Casa de Soria

El equipo de Gobierno de la Diputación desveló ayer los cambios en las líneas de ayudas de las convocatorias que pretende sacar adelante con los cuatro millones presupuestados para el Plan Soria en 2020.

Los cambios afectan a las ayudas para vivienda, natalidad y también para economía y empleo. Las primeras estarán vinculadas a los ingresos por la venta de la Casa de Soria en Madrid, edificio en propiedad de la Diputación.

El equipo de Benito Serrano se comprometió a dar una vuelta a estas ayudas y lo ha hecho.

Las ayudas a la natalidad se recortan y solo se entregará una ayuda a las familias por el nacimiento o adopción de hijos durante el año 2019. De esta manera se eliminan las ayudas por el nacimiento de los dos años anteriores. El anterior equipo de Gobierno las había prolongado durante tres años. «El objetivo es ir adaptando el Plan Soria para que se convierta en una herramienta para la creación de empleo», subrayó el presidente de la Diputación, Benito Serrano.

Por otra parte, las ayudas a la rehabilitación de vivienda se mantienen con una dotación de un millón de euros, partida que se encuentra vinculada a la venta de la Casa de Soria en Madrid, según desveló el portavoz de la oposición, Luis Rey, quien indicó que «si no se vende el edificio no se podrá sacar la convocatoria de ayudas». En este sentido, Serrano confirmó que la Diputación tiene intención de vender el edificio, pero si la enajenación no se realizase en esta anualidad, «aunque es necesario dar una solución a este edificio que ahora comparten distintas casas regionales», dijo Serrano, las ayudas para la rehabilitación de la vivienda no peligrarían, porque se podrían realizar cambios en el documento del Presupuesto.

Las ayudas a la rehabilitación, dentro del marco presupuestario del Plan Soria, estarán divididas en dos partidas, una de 600.000 euros para subvencionar edificios municipales y otra de 400.000 euros para particulares. Para Rey, el equipo de Gobierno «se ha cargado» estas ayudas porque ha prescindido de las cuantías para accesibilidad y para jóvenes. Rey también reprochó la eliminación de las ayudas de Arraigo.

Una buena parte de la partida de gasto del Plan Soria, que cofinanciará la Junta de Castilla y León con dos millones de euros además de la aportación de otros dos millones de la Diputación, se destinará a apoyar y reforzar actuaciones encaminadas a crear empleo y empresas para frenar la despoblación.

Para ello se ha habilitado una nueva línea de 500.000 euros que será el cheque emprendimiento para apoyar y tutelar a empresas y el relevo generacional. Otra de las novedades son los 500.000 euros para subvencionar los negocios de multiservicios en los pueblos. También es nueva una convocatoria, dotada con 250.000 euros que estará dirigida a captar nuevas empresas, mientras que las ayudas a la creación de empleo se duplicarán hasta los 400.000 euros. Con el dinero del Plan Soria se quieren destinar 600.000 euros a los ayuntamientos para la realización de infraestructuras dirigidas en los municipios a atraer empresas.