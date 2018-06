El Ayuntamiento de Almazán invertirá 400.000 euros en arreglar la calle La Merced

El Ayuntamiento de Almazán ha iniciado los trámites que permitirán la reforma integral de la emblemática calle de La Merced. Un proyecto valorado en unos 400.000 euros que supondrá la redefinición de esta vía –hace unas décadas de las importantes de Almazán-, en la que se intervendrá por dentro y por fuera, esto es, no sólo en la pavimentación sino en todo lo relativo a redes de abastecimiento y colectores. El alcalde de Almazán se reunió ayer con una veintena de propietarios de solares y algunos vecinos para comunicarles que el Ayuntamiento pasará contribuciones especiales por esta obra y pedirles el «retranqueo» de sus propiedades, según explicó el alcalde, José Antonio de Miguel. Este retranqueo es la distancia mínima que hay desde donde acaba la propiedad particular a la línea marcada por donde va la obra, dependiendo en cada caso porque la calle no es recta.



Las contribuciones especiales son un tributo que pasan las administraciones en determinadas situaciones en las que, al margen del beneficio que supone una obra, se origina además un beneficio especial para los propietarios de edificios de las calles en que tiene lugar esta obra, con el consiguiente aumento del valor de los mismos. La mayoría de los propietarios son dueños de solares ya que no hay más de cinco viviendas, en las cuales no hay posibilidad de cesión del retranqueo.



El coste de la obra es de 380.000 euros, a los que habría que sumar la redacción del proyecto. La citada cantidad se financia a través de Planes Provinciales con 290.000 euros, de los que 203.000 euros aporta la Diputación y 87.000 euros el Ayuntamiento de Almazán, que abonará otros 90.000 euros hasta completar los 380.000, según desglosó el alcalde.



La parte municipal (177.000 euros) se repercutirá a los vecinos propietarios en concepto de contribuciones especiales, como ya se ha hecho en ocasiones anteriores en otras calles de la villa, como El Cinto, Picos de Urbión y Cebollera. Pero no el cien por cien de lo que le correspondería, sino el 75% a los propietarios que cedan el retranqueo.



Los asistentes a la reunión son los de la parte derecha de la calle, porque los de la izquierda «no llevan retranqueo y se les citará a otra reunión», según concretó el alcalde.

De Miguel destacó la receptividad de los propietarios de solares hacia el planteamiento formulado por el Ayuntamiento. Una propuesta cuya aceptación es optativa y que no implica que tenga que ser conjunta por parte de todos ellos.



«Quien quiera ceder esos metros puede hacerlo y a cambio se le urbanizará todo; quien no lo haga tendrá su parte sin arreglar y tendrá que asumir todos los gastos. Luego tendrán que hacerlo ellos al cien por cien a medida que fueran construyendo», añadió el dirigente municipal. El mayor número de metros que puede ceder un propietario no pasa de los tres, según indicó De Miguel. La calle de la Merced no es recta y el retranqueo correspondiente a cada vecino es diferente en la mayoría de los casos. «Hay propietarios en que es imposible y ni se tocará». Esta zona tiene posibilidades en cuanto a la construcción, bien en viviendas en bloque o a menos altura.



El expediente de estas contribuciones especiales fue abordado por la corporación en la Comisión de Hacienda celebrada el jueves por la tarde, pero no es seguro que vaya al Pleno extraordinario que celebra la corporación el lunes. En cualquier caso, la tramitación del proyecto llevará su tiempo, según advirtió el alcalde, que confía en que las obras puedan comenzar en torno al mes de octubre. La intervención consistirá en la pavimentación de la calle, la sustitución de toda la red de abastecimiento, nuevos colectores, construcción de aceras, bordillos y cambio de toda la red de alumbrado.



TIRSO DE MOLINA

La Merced fue una calle importante de Almazán por su historia. En ella se encuentra el antiguo convento de La Merced, que apenas conserva su fachada barroca y restos de lo que fueran los claustros y la capilla Mayor de la iglesia. El inmueble data de finales del siglo XIII y, aunque fue restaurado en la década de los 80, el paso del tiempo no ha frenado su deterioro. Fue declarado Monumento Nacional nada menos que en 1949, pero no es ésta la razón que le hace ser conocido, sino porque en el vivió Tirso de Molina, fraile del convento donde murió en 1648. Estaba regido por la Orden de la Merced, que a lo largo de seis siglos tuvo su influencia en la vida diaria del municipio.