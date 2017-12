El Ayuntamiento comprará esta semana una vivienda para alquiler social

El alcalde de Navaleno, Paulino Herrero, confirmó que la próxima semana el Ayuntamiento firmará «la escritura de una vivienda» que pasará a formar parte de la bolsa de viviendas de alquiler social que está ultimando la Diputación Provincial. «Continuamos pensando que una de las prioridades debe ser promover tanto la vivienda nueva como la rehabilitación para facilitar el asentamiento de población», indicó.

Tras la adquisición, el Consistorio concurrirá a la convocatoria de la Diputación Provincial para la rehabilitación de viviendas en el medio rural y posteriormente incluirá la vivienda en la bolsa de alquiler social. «Buscamos no solo nuevos pobladores sino también que la gente, especialmente los jóvenes, que ya residen en Navaleno no tengan que irse», explicó. «Es una oportunidad para tener viviendas más baratas para jóvenes porque nuestra prioridad es que ellos no abandonen el pueblo», añadió.

Y es que uno de los problemas a los que se enfrentan algunas de las personas que residen en la localidad pinariega en régimen de alquiler es que «los precios son razonables durante el invierno pero pueden cuadriplicarse en verano». «Y o pagas lo que piden los propietarios o tienes que abandonar la vivienda. Por eso queremos tener esta casa, para casos de ese tipo», comentó el regidor.

Herrero reconoció que la población aumenta con los puestos de trabajo y que aunque le gustaría que hubiera mayor número de industrias en la localidad está «contento» con los servicios existentes en la misma. Entre ellos destaca el restaurante La Lobita, único en el medio rural de Soria con una Estrella Michelin. «Se nota que en estos años, desde que consiguió la Estrella, viene más gente a comer o a cenar y ya se quedan conociendo el pueblo. Además, un hotel que se creó en el pueblo el año pasado apostó por Navaleno precisamente por la oferta gastronómica», señaló. El regidor comentó también que ahora hay «un movimiento de gente de otro nivel adquisitivo por la zona» debido principalmente al reconocimiento mundial a La Lobita. «El mayor triunfo es tener un restaurante así en un pueblo», sentenció.

El Ayuntamiento aprobó en el pleno de octubre una serie de medidas para luchar contra la despoblación con el fin último de hacer más atractivo el municipio y lograr la llegada de nuevos pobladores y mantener a los existentes, para lo que ya ha empezado a trabajar y poner en marcha estas actuaciones. Y es que tanto para el regidor como para el resto de concejales de la Corporación municipal esta línea de trabajo es primordial.