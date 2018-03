Barcones suma 11 días sin internet ni teléfono fijo

Ha vuelto a ocurrir. Los vecinos de la localidad de Barcones llevan más de diez días sin poder comunicarse a través del teléfono fijo o de internet. Y no es la primera vez que pasa, por lo que su alcalde, Pablo Muñoz, reconoce que ya están «hartos» y que se sienten «abandonados».

«Llevamos once días sin teléfono fijo y sin internet. Y, además, en el pueblo prácticamente no hay cobertura de telefonía móvil», lamentó el primer edil, quien señaló que actualmente residen en la localidad «algo más de 20 personas». «Así que estamos incomunicados, porque, además, cuando nieva parece que las comunicaciones son aún peores», indicó.

Todo ello ha hecho que los vecinos hayan transmitido su hartazgo al regidor, que está preparando una misiva dirigida a la Subdelegación del Gobierno en Soria para pedir que «se pida a las empresas que den un servicio de telecomunicaciones de calidad» también en el medio rural.

Según comentó Muñoz, Telefónica «está obligada» a dar el servicio de telefonía pero «también debería ser de calidad». «Al estar obligados se encargan de poner en marcha el servicio pero si hay alguna avería tardan en arreglarla», explicó.

Y ese parece ser el caso de lo acontecido en Barcones. «Nos hemos puesto en varias ocasiones en contacto con Telefónica y hace unos días vinieron a traerme un teléfono por satélite para que pudiéramos comunicarnos en caso de que ocurriera algo a alguno de los vecinos», comentó el regidor. Fue precisamente en esa visita cuando los operarios de la compañía telefónica dieron a entender al alcalde que «la idea no es arreglar la avería en un corto plazo». «Me dijeron que es algo que se ha producido en la antena y con esta meteorología era difícil que se pudiera arreglar en los próximos días», comentó.

Ellos tienen la incidencia, porque hemos dado parte, pero por el momento no han hecho nada», añadió.

La antena dañada ni siquiera se encuentra en suelo soriano. «Está en Alto Rey, a más de 40 kilómetros de Barcones», comentó Muñoz. Por ello la señal llega, cuando la antena no está averiada, desde la provincia de Guadalajara. «Lo que tendrían que hacer es invertir y ponernos aquí cerca un repetidor y así nos evitaríamos todos estos problemas», señaló el regidor.

Tal y como indicó, «no es la primera vez que ocurre» y que la localidad pasa diversas jornadas ‘desconectada’. «Es algo que pasa de vez en cuando. Hace seis meses también estuvimos varios días sin servicio, y también hace un año», recordó.

Muñoz insistió en que el Gobierno de España debe ser «consciente» de «la importancia de tener unas buenas comunicaciones». Por ello espera remitir el escrito que está redactando a la Subdelegación del Gobierno en los próximos días. «Se les debería exigir a las operadoras de telecomunicaciones a que no den sólo el servicio sino que éste sea de calidad y que también cuente con un mantenimiento», señaló.

El regidor lamentó que este hecho ocurra en «la Soria profunda». «Creemos que hay dar cobertura a todo el territorio nacional y que el Gobierno tiene que presionar para que así sea», sentenció.

Por ello el alcalde comentó que «es muy difícil que alguien apueste por vivir en el medio rural si no existen servicios que poder ofrecer». «Se habla de la despoblación pero es algo que hay que combatir a través de la implantación de servicios; si no ofreces calidad de vida a la gente no puedes querer que se vayan a vivir al medio rural», aseguró.