Bonilla y Jiménez, candidatos del PP en Molinos y Garray

María José Jiménez y Miguel Bonilla serán finalmente los candidatos del PP a las alcaldías de Garray y Molinos de Duero, respectivamente. Ambos estuvieron el miércoles en la reunión de los afiliados sorianos del partido, a la que acudió el presidente nacional del partido, Pablo Casado.

Los alcaldes populares de los dos municipios sorianos han formado parte de la corriente crítica contra la anterior dirección provincial del partido y especialmente Bonilla que las hizo públicas al inicio de esta legislatura, con motivo de la pérdida del gobierno de la Diputación. Ambos alcaldes han formado parte del entorno de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) desde que José Antonio de Miguel decidió refundarla para las elecciones del próximo mes de mayo. «Habíamos hablado con los dos», dijo ayer De Miguel quien explicó que había contado con ellos como posibles candidatos para la Plataforma. «Habían asistido a varias de nuestras reuniones», confirmó De Miguel.

Miguel Bonilla ha dado un paso adelante con el PP, partido con el que ha concurrido a las anteriores elecciones municipales y con el que ha gobernado Molinos. Una decisión que se contrapone con lo que manifestó hace unas semanas a HERALDO/DIARIO DE SORIA, en las que dijo que no se iba a presentar a la reelección por ningún partido político. El cambio obedece, según explicó, a que había hablado con los vecinos «y habrá que intentarlo y tirar hacia adelante por el pueblo». No quiso pronunciarse sobre si la PPSO le había hecho oferta para ser su candidato, algo que confirmó De Miguel, quien ayer dijo que se sentía «engañado» por el alcalde de Molinos. «El sabrá cómo le han presionado para tomar esta decisión porque hasta ayer (por el miércoles) estaba en el proyecto de la Plataforma», puntualizó De Miguel.

En este sentido aseguró que Bonilla ha sido un «colaborador activo» y agregó que «ha sido uno de los impulsores de este proyecto político en el que nos hemos embarcado y por personas como él nos hemos lanzado». Asimismo se mostró respetuoso con la decisión de Bonilla de continuar dentro de las filas populares y «él sabrá por qué ha tomado esta decisión, que me dijo que me explicará después de la celebración de las elecciones, cada uno sabrá lo que hace», espetó. De Miguel especuló que el alcalde de Molinos ha podido recibir presiones, «porque el PP sigue teniendo peso en las instituciones».

El responsable de la PPSO se mostró más respetuoso con la decisión de la alcaldesa de Garray y próxima candidata del PP, María José Jiménez. La PPSO había tanteado a Jiménez para incorporarla entre sus candidatos, «pero ella siempre nos ha mostrado sus dudas, creo que tiene el corazón en un sitio y la cabeza en otro», significó.

Jiménez, que acudió a la presentación del proyecto político de la PPSO hace unas semanas en la capital, confirmó que la Plataforma le había abierto las puertas para integrarse con ellos, pero también puntualizó que otras formaciones políticas la han llamado con los mismos fines. La alcaldesa, que opta a su tercera legislatura al frente del Ayuntamiento garreño, explicó que cuenta con «amigos» en las filas de la refundada PPSO, pero finalmente decidió repetir con el PP porque los proyectos de peso e importantes en el municipio dependen de la Junta de Castilla y León en el que espera que el Partido Popular gobierne después del 26 de mayo. En concreto se refirió al desarrollo del PEMA, con el objetivo de que las empresas puedan instalarse en el suelo industrial y el yacimiento de Numancia, como uno de los enclaves culturales y turísticos que necesita un impulso para atraer visitas.

Jiménez reconoció que ha limado asperezas con la dirección del partido gracias a su presidenta, Yolanda de Gregorio, a la que consideró una «amiga y una persona muy trabajadora», a la que va a otorgar un voto de confianza. Indicó que ha mantenido conversaciones con De Gregorio que espera que se plasmen en compromisos del PP en Garray, «pero seguiremos hablando», significó.

De Miguel anunció que la PPSO intentará presentar candidatos tanto en Molinos como en Garray y recordó que en la localidad pinariega ya lo hizo hace ocho años y hace cuatro, con Ciudadanos.

Espera más «espantadas» de posibles candidatos, «pero los descuelgues los vamos a ver en las listas de todos los partidos», dijo. Por último manifestó que en el proyecto político de la PPSO «solo caben personas convencidas y que no estén dispuestos a cambiar por otros intereses, el que no esté convencido no lo queremos de compañeros», aclaró. Por último indicó que la PPSO no ha proclamado todavía a ningún candidato para las elecciones».