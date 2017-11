Las brujas de Baraona guiñan el ojo al turista

Baraona son dos preguntas. Y ambas mudas, o casi. ¿Lleva o no lleva h el nombre del pueblo? ¿Existieron o no brujas en el lugar? Las respuestas, a gusto del lector. La letra de más o de menos no parece importar en el conocimiento de este pueblo, al que este próximo domingo llegará un autobús de turistas atraídos por la leyenda de las brujas. No es el primero ni será el último. Considerado como foco de brujas, el llamado como Mojón confesionario de las Brujas atrae a propios y extraños hasta un paraje en el que se encuentra una roca vertical en torno a la cual, se dice, las brujas practicaban aquelarres. En su día pudo ser un menhir destruido durante la Guerra Civil y fue reconstruido en su estado actual.

Los relatos sobre el particular son algo más que una simple leyenda, a juzgar por las investigaciones que hizo en su día Gumersindo García Berlanga, autor de diversa bibliografía soriana, entre la que se encuentra Las brujas de Baraona. Secretario de Ayuntamiento en la zona, el escritor dio fe con sus investigaciones de que Baraona estaba recogida por la Inquisición en 1527 como un foco de brujería y aquelarres. Lo que después ha sido recogido por otros escritores locales.

Hace dos décadas, el Ayuntamiento hizo una ruta circular que incluía los llamados Pozos airones (enormes agujeros en la sierra) y llegaba hasta el mojón de las brujas. «Es un tema que gusta. Entraña misterio y eso atrae», cuenta Ana Isabel Sienes Pastora, vecina del lugar y buena conocedora de la historia local. «Aquí todo el mundo sabe de las brujas, de lo que Gumer investigó muy a fondo. Después, cada uno lo vamos contando de forma diferente», cuenta.

Preguntamos por los pozos airones y la conversación se torna casi escatológica. Cuenta la leyenda que estos pozos, capaces de tragar mucha agua, fueron hechos por las brujas «golpeando de forma repetida en el suelo con el culo», explica Ana en otra más de las muchas conversaciones que mantiene sobre el particular, al ser muy interpelada sobre historias brujiles.

Reportajes televisivos y programas sobre ocultismo han contribuido a difundir la relación de Baraona y las brujas, cuyo tirón es «permanente», indica esta vecina. La carretera que pasa por Baraona es la que une Soria y Guadalajara, por Jadraque o Sigüenza, aunque también se puede llegar pasando por Medinaceli.

Por ello, no faltan excursiones que hagan una parada en el pueblo de las brujas para ver in situ el lugar donde supuestamente se hacían los aquelarres y empaparse de espíritu esotérico. Además de en leyendas, las brujas de Baraona se hacen presente en poemas... «Danos un invierno con noches de luna, que libres vaguemos al oscurecer...».