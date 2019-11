Campaña de los animalistas internacionales contra el Jubilo

Con la inminente celebración del Toro Jubilo en la plaza Mayor de Medinaceli han comenzado a hervir las redes sociales. El rechazo viene en esta ocasión sobre todo desde animalistas, bien a título particular o a través de agrupaciones, del ámbito internacional.

Los mensajes están dirigidos al Gobierno de España para que tome las oportunas medidas para frenar y prohibir la celebración de esta fiesta. Los mensajes de protestas y de rechazo son numerosos y se han publicado acompañados de vídeos que ha recogido PACMA en Medinaceli en fiestas celebradas durante años anteriores.

Entre todos ellos destaca la iniciativa de un particular con una campaña de recogida de firmas en la página Mesopinions que ya cuenta con 4.500 firmas. En las argumentaciones de Dumont Olivier, promotor de esta campaña, describe la celebración de la fiesta como «un calvario que dura media hora en el que el toro es perseguido por toda la ciudad de Medinaceli», una vez que le han encendido dos bolas de fuego sobre la cabeza. Asimismo, el promotor de esta campaña sostiene que el toro se quema los ojos y la piel. Por ese motivo realiza un llamamiento al Gobierno español «para que detenga esa atrocidad», a la vez que apela a «firmar todos en masa y demostremos a España nuestra indignación».

Otras páginas animalistas, como Impronte también se hace eco de la celebración de esta fiesta en la que la califica como «evento sangriento» y añade que se trata de «un ritual, violento y aberrante al mismo tiempo» porque al toro se le amarra y se le coloca un armazón de madera.

Desde el pasado mes de octubre, la organización People for the etnical treatment of animals Peta Uk inició también una campaña de denuncia a través de su página web y de las redes sociales para solicitar firmas en contra del Toro Jubilo. En su página ofrece un formulario para que los que se muestran contrarios puedan hacer llegar las quejas a los responsables de la Junta de Castilla y León y también a las autoridades locales de Medinaceli.

Peta Uk realiza la siguiente narración de la fiesta para solicitar el respaldo popular para recabar quejas contra la celebración de la fiesta medinanse: «El toro se lanza a la calle y no puede hacer nada más que correr dolorido. El toro a menudo se estrella contra las paredes en un intento de apagar el fuego. La agonía que debe sufrir el toro es inimaginable. Estas bolas ardientes pueden arder durante horas, y queman los cuernos del toro, el cuerpo y los ojos y causan un estrés tremendo, todo mientras los espectadores aplauden y corren alrededor de la víctima».

Medinaceli celebrará mañana, a partir de las 23.30 horas, el festejo del Toro Jubilo, en la plaza Mayor. La asociación de vecinos junto con el Ayuntamiento de la localidad organizan este festejo que cuenta con la declaración de Interés Turístico Regional y también ha sido declarado por la Junta de Castilla y León como festejo tradicional. La celebración se enmarca dentro de la festividad de los Cuerpos Santos.

El alcalde de localidad, Felipe Utrilla, espera que la celebración se desarrolle como la de años anteriores. Confirmó que no se ha recibido ninguna petición de agrupaciones animalistas para manifestarse en Medinaceli, como ha ocurrido en ediciones anteriores.

Desde que comenzaron las movilizaciones, el Ayuntamiento de la localidad implantó un plan de seguridad, con el objetivo de garantizar la celebración de la fiesta y evitar así que los animalistas se encadenasen en la plaza. «Cada año mejoramos estos planes», puntualizó el alcalde quien no quiso ofrecer detalles de las medidas que se han tomado en Medinaceli para el Toro Jubilo. El Ayuntamiento cerrará el acceso a la plaza a una hora determinada, tal y como se ha hecho en años anteriores.

El Ayuntamiento se coordinará con la Guardia Civil y los accesos estarán controlados e incluso serán identificativos si es necesario.

En los últimos años, las tensiones entre los detractores del Toro Jubilo que se personaban la noche de la fiesta y entre los vecinos del pueblo que defendían su derecho a continuar con la tradición parece que se han relajado. No obstante, desde el Ayuntamiento se siguen poniendo las medidas necesarias para evitar conflictos y celebrar las fiestas.