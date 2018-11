Carrera contrarreloj en cuatro municipios para ganar padrón

El cronómetro de la despoblación en Soria está en marcha desde hace tiempo, pero hay cuatro municipios que libran una auténtica batalla contrarreloj en su padrón. Habitante arriba o abajo cuando acabe el año puede suponer que el Ayuntamiento vea reducido el número de concejales que tiene, con la consiguiente merma de ingresos de los tributos del Estado y un añadido: el palo psicológico que lleva consigo el golpe.

En ello están El Burgo, Borobia, Yanguas y Vadillo, que si hoy se celebraran elecciones tendrían menos concejales de los que ahora se sientan en el plenario, teniendo en cuenta el padrón del presente año. Los cuatro estaban abocados a comienzos de este 2018 a perder representatividad, pero el sentir de los alcaldes varía: Yanguas y Vadillo confían en poder dar la vuelta a la situación y seguir manteniendo los cinco concejales que ahora tienen, sin caer a los tres.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece el mínimo de 3 concejales para los municipios de hasta 100 habitantes; 5 en los de 101 a 250 residentes; 7 de 251 a 1.000; 9 concejales en municipios de 1.001 a 2.000 habitantes; 11 de entre 2.001 a 5.000 vecinos; 13 ediles para pueblos a partir de 5.001 habitantes y hasta 10.000; 17 en municipios de 10.001 a 20.000 y 21 de 20.000 a 50.000. En la provincia de Soria no hay ningún municipio mayor de 50.000 habitantes, cuando corresponderían 25 concejales.

«Miramos el censo mes a mes», reconoce José Rico, alcalde de Yanguas, población que en el último padrón bajó de 121 a 93 vecinos. La caída levantó la alerta en el Ayuntamiento que acudió a la Delegación Provincial del INE «para reclamar porque considerábamos que había alguna incorrección. Eran dos o tres (vecinos) a los que se había dado de baja por una confusión», explica el dirigente municipal, confiado en que «de aquí a entonces no se borre nadie. Estamos pendientes, claro, pero no puedes obligar a nada. En enero vendrá una familia, pero ya no se llega a tiempo». Así y con todo, en Yanguas las cuentas salen a tenor de lo que afirma Rico: «Este año hemos subido a los 100, pero hay que esperar…».

No es la primera vez que el responsable municipal está pendiente del padrón, con la misma preocupación ante una convocatoria electoral. José Rico lleva como alcalde 24 años y cuando entró al Ayuntamiento «era bastante peor porque éramos concejo abierto; éramos 67 vecinos», cuenta, recordando cómo el número de vecinos fue aumentando para caer más tarde.

El alcalde de Yanguas sostiene que el municipio «no puede hacer grandes cosas» y que «el Ayuntamiento se mueve». Cita una tienda que se abrió en Semana Santa, a la que el Ayuntamiento ayuda con la cuota de autónomos; y los bajos alquileres en las viviendas municipales.

Vadillo está en idéntico intento: «En el último censo bajamos a 97 vecinos, pero a ver si podemos ganar cuatro o cinco vecinos más. Lo intentamos pero no sé si hay tiempo», apunta el alcalde, Rafael López, que califica de «ficticia» la situación. «La solución tiene que venir por otras vías. El mal no es de ahora sino de más lejos. Casi de cuando empezaron a faltar quintos. Los indicadores que conducen a esto vienen desde hace tiempo», agrega el responsable municipal, que se presentó bajo las siglas del PP.

Rafael López no ve «fácil poder decir que la tendencia va a cambiar», si bien mantiene la confianza en que el próximo padrón refleje un incremento poblacional, aunque sea tibio. Alude en este sentido a un grupo de personas vinculadas al municipio aunque residentes en la capital que quizá se empadronen en Vadillo, pero «la solución no es ésa, porque hay que tener más holgura de habitantes. ¿Cómo se va a aguantar en estos pueblos si no hay trabajo?», se pregunta, ofreciendo un dato llamativo: «No hace muchos años, aquí había unos 60 extranjeros trabajando, porque había trabajo en los montes. Hoy no queda ninguno».

En el otro extremo de la provincia, Borobia tiene «bastante asumido» que el pleno municipal bajará de siete a cinco concejales, al quedarse su padrón en 242 habitantes, según los últimos datos oficiales, frente a los 270 de 2015. «Lo normal era eso y es algo que ya asumimos al principio», apunta el alcalde, el socialista José Javier Gómez Pardo, argumentando que «había más de 60 personas mayores de 80 años».

Pero la resignación no es permanente. Gómez Pardo aboga por recuperar cifras en el futuro y avala su deseo con el desarrollo del proyecto minero de Borobia y la puesta en marcha de la fábrica que conlleva, a medio plazo. «Intentamos pelear por mantenernos como estamos y en el futuro hay que apostar decididamente por ganar población», agrega el dirigente municipal reiterando la importancia de este proyecto minero por el que «el pueblo apostó. La iniciativa está ahí. En total habría 50 personas en la fábrica. Sería algo importante».

El alcalde de Borobia comenta otros proyectos municipales que, a su juicio, podrán dar la vuelta a la situación no esta legislatura pero sí en venideras. Cita las «posibilidades que hay de cambiar el modelo agrario tradicional, apostando por el regadío en fincas que vamos a sondear», así como la reciente medida de subvencionar la escolarización de niños en el municipio. «Si uno se resigna a lo que viene, mal. Si asumes que vas a ser alcalde, hay que hacer cosas», concluye.

El Burgo de Osma bajará de los míticos 5.000, lo que su alcalde, el popular Jesús Alonso, prefiere calificar como «probable» puesto que todavía nadie se lo ha notificado «a efectos oficiales». No obstante, el dirigente municipal conoce al dedillo las cifras: apunta que el descenso poblacional ha sido mayor en otros municipios de la provincia, ya que «aquí hablamos del 0,42%, mientras que en la capital es del 0,75%; en Almazán cae un 2,21% y en Ólvega baja un 1,1%. Pero en El Burgo el margen era muy poco. Somos los que menos bajamos en población», reitera.

Jesús Alonso se muestra pesimista en cuanto a que el padrón recupere vecinos, a pesar de actuaciones municipales como el apoyo a la natalidad, a través de una ayuda por nacimiento de hijo y otras en materia de política fiscal. Cita en este sentido que el Ayuntamiento tiene el IBI más bajo posible, que no hay impuesto de plusvalía y la mayor bonificación posible en el impuesto de actividad. Otra cuestión que juega a la contra es que «El Burgo genera empleo, pero los trabajadores no se empadronan aquí: son de Aranda, Soria, Langa y en poco tiempo van y vienen», indica.

«Me preocupa sujetar los empadronamientos, sí, pero me interesa más que seamos de las 60 grandes poblaciones de Castilla y León que más empleo ha generado». El político, procurador en las Cortes, exhibe el dato de que la villa ha pasado de tener 440 desempleados a registrar 180.

El alcalde burgense prefiere poner la vista en lo positivo, pero la realidad es tozuda: «No creo que a corto plazo recuperemos los 5.000, pero eso no implica que la calidad de vida de los vecinos sea menor», concluye.