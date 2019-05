Castillejo de Robledo se suma al listado de los pueblos sorianos que tienen problemas con el servicio de internet y el teléfono móvil. En el último mes los usuarios de esta localidad, ubicada al oeste de la provincia, apenas han podido disponer del servicio de la red durante cinco días seguidos, eso si se suman las horas hábiles que han estado enganchados.

Las caídas continuas de la red, tanto para el teléfono móvil como para internet, son habituales en el último año, pero el problema se ha acentuado entre el 15 de abril y el 20 de mayo, en el que los vecinos de la localidad solo se han podido comunicar con el exterior a través de los teléfonos fijos. Los afectados han llamado en numerosas ocasiones a la compañía Movistar para mostrar la queja y solicitar el arreglo.

Según explicaron ayer fuentes de Movistar, la incidencia que tienen registrada en Castillejo de Robledo está relacionada con una avería en el sistema de alimentación del suministro eléctrico por el sobrecalentamiento del equipo. Concretamente fueron dos incidencias. La primera se registró en el pasado día 12 de mayo y, según explicaron fuentes de la compañía, el suministro se volvió a caer por las mismas causas y el problema se prolongó hasta el día 18 cuando quedó arreglado. Movistar trasladó ayer las disculpas a los vecinos de Castillejo e indicaron que «se trata de problemas del día a día en las infraestructuras que han quedado resueltos en el menor tiempo posible». Asimismo confirmó que esta zona de la provincia está cubierta con 4G y se están acometiendo obras para dotar de banda ancha fija a la zona.

Los vecinos de Castillejo no tienen la misma impresión y aseguran que no se trata solo de caídas puntuales de la red. Fernando Hernampérez Leal, hostelero de la localidad, aseguró a HERALDO/DIARIO DE SORIA que los problemas son continuos y el servicio de las telecomunicaciones móviles es deficiente en la localidad. Una población que cuenta con un censo de un centenar de habitantes, aunque residen a diario 40, pero el pueblo alberga cinco negocios hosteleros (dos hoteles, uno de ellos con restaurante, y tres casas rurales), además de las instalaciones de la bodega Castillejo de Robledo.

Henampérez es uno de esos cinco hosteleros de Castillejo que han sufrido desde Semana Santa la ausencia de internet y telefonía móvil y explica que supone un verdadero «trastorno» para la hostelería local «porque ahora todas las reservas se hacen a través de internet y, claro, con esta situación no sabemos si nos han entrado reservas o no, por lo que tampoco podemos evaluar las pérdidas económicas que hemos tenido porque no hemos podido contactar con clientes». A lo largo de estos días, vecinos de Castillejo afectados se han puesto en contacto en varias ocasiones con Movistar para trasladar el problema y pedir explicaciones de la situación. «Nos han dicho», dice Hernampérez, «que puede ser por una sobrecarga de usuarios de la red, algo que nos extrañ porque apenas hay 40 vecinos y la mitad son mayores que no usan internet».

A lo largo de todos estos días, los vecinos de Castillejo se han sentido incomunicados. La mala conexión en materia de telecomunicaciones se ha convertido en el pan de cada día. Cuentan con una antena que se encuentra ubicada cerca del casco urbano de la única compañía que ofrece servicio:Movistar. Al parecer hace años las otras operadoras realizaron estudios de viabilidad y no les resultó rentable invertir en Castillejo y en la zona. Por ello, cuando Movistar tiene alguna incidencia los problemas para la comunicación se incrementan, como lo que ha ocurrido en este último mes.