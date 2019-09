Castillejo sacará en alquiler tres viviendas para repoblar

El Ayuntamiento de Castillejo de Robledo cuenta los días para poder poner en alquiler tres viviendas en el pueblo, en cuya rehabilitación se lleva trabajando unos dos años. «Una de ellas está ya concluida y sólo a falta del amueblamiento», indicó el responsable municipal, Heriberto Alcalde, en referencia al inmueble restaurado a través del programa Rehabitare, de la Junta, en la que junto a otras tres viviendas en otras tantas poblaciones se han invertido 212.534 euros.

De forma simultánea, Castillejo ha estado restaurando otros dos inmuebles para destinarlos a la atracción de nuevos poblados, uno de ellos con fondos propios y otro con una ayuda de la Diputación. Las obras de ambas casas se encuentran «muy avanzadas y está previsto que concluyan en breve». Por esta razón, el Ayuntamiento prefiere esperar a sacar al amueblamiento de la primera vivienda, de forma que el mismo contratista «se encargue de todo», en palabras del responsable municipal.

Desde el Consistorio se sigue esperando esperando que la Federación Española de Caza recupere algún día el interés por las instalaciones del campo de prácticas que hay en el municipio, anexas al potente coto de caza, de titularidad municipal, que hay en el municipio. No obstante, «este año sí se ha estado haciendo algún curso sobre caza, que es a lo que se comprometieron», añadió Alcalde.

El regidor muestra su satisfacción por haber podido arrendar el coto después de que hace algo más de un año lo dejara la federación. La explotación del coto para caza mayor deja a las arcas municipales alrededor de 24.000 euros. «El corzo es lo que más vale y no tuvimos problema con el arriendo», indica el alcalde. El plan cinegético elaborado por la Junta para este coto autorizaba a matar en la última temporada 21 hembras y 14 machos. Asimismo, el Consistorio sacará a licitación en breve la caza menor y las batidas, si bien los ingresos que percibe por ello son mucho menores, unos 4.000 euros. «Será la segunda temporada que lo licitemos después de dejarlo la federación. Pero el coto no nos preocupa tanto como el que las instalaciones de la escuela mantengan la actividad», reiteró el alcalde.