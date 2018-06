Cidones amanece con vertidos de purines en calles

La localidad de Cidones amaneció el pasado sábado con algunas calles ensuciadas con purines. Este hecho puntual sorprendió a los vecinos residentes de las calles donde estaban esparcidos los desechos animales. Según informaron ayer algunos vecinos a HERALDO/DIARIO DE SORIA, «nadie vio nada» y no saben quién ha podido ser el autor de estos hechos. Las mismas fuentes indicaron que se desconoce si se ha producido de manera intencionada o es una casualidad, o incluso si ha podido ocurrir de una manera accidental. En este último caso tendría que haberse producido al caerse desde algún vehículo que transportaba purín y que atravesó el casco urbano para verterlo en algún campo de labor, dentro del término municipal.

El alcalde de Cidones, Pascual de Miguel, ayer no tenía conocimiento de estos vertidos de purín por las calles de Cidones. No le dio importancia y aseguró que tampoco había recibido quejas de los vecinos por estos hechos. El alcalde consideró que resulta bastante «improbable» que algún ganadero haya perdido purín cuando lo transportaba para verterlo en una finca de labor, «hace muchos años que los tractores no atraviesan el casco urbano», aseguró el responsable municipal, quien explicó que en el término de Cidones hay fincas de cultivos en las que se lleva a cabo gestión de los purines para su valorización.

Los vecinos no quieren especular con la posibilidad de que la suciedad de las calles con purines esté relacionada con el rechazo vecinal y unánime de la población del municipio a que se instale un granja de porcino con una capacidad de 4.368 cabezas.

Los vecinos se han organizado y han constituido la Plataforma ciudadana por una Soria Verde, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento para frenar esta explotación ganadera. La oposición se centra sobre todo en la ubicación de la granja, que los promotores han localizado en unos terrenos rústicos a escasos metros de la zona de baño del pantano y también de la zona de captación del agua potable para el municipio.

La Administración regional, encargada de autorizar la construcción de explotaciones de porcino, ha recogido hasta un total de 163 alegaciones que se presentaron respaldadas por cerca de 9.700 firmas de particulares, lo que da una idea del rechazo que ha generado este proyecto ganadero, entre los vecinos no solo de Cidones, sino de la capital soriana, donde ven con preocupación la posible contaminación del agua del embalse, del que se abastece la ciudad. Por ello entre los alegantes se encuentran los ayuntamientos de Cidones y de Soria. En la actualidad, el Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León se encuentra en fase de resolución de este conjunto de alegaciones.

El Ayuntamiento de Cidones ha iniciado una modificación urbanística en su municipio para proteger el entorno del embalse de la Cuerda del Pozo y del monte Berrún, como de riqueza ambiental, lo que no va a permitir colocar granjas porcinas en un futuro. El alcalde de Cidones espera que esta nueva herramienta urbanística permita frenar el proyecto de la actual granja.

El promotor no ha mantenido conversaciones con el Consistorio, aunque desde la Agrupación de Productores de Porcino de Soria (Aporso) se manifestó que estaba interesado en establecer un diálogo.