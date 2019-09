Cierra la farmacia y un botiquín se hará cargo del servicio en 20 días

Un botiquín sustituirá en Santa María de Huerta a la farmacia que ha echado el cierre. El Ayuntamiento ha realizado las gestiones con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para restablecer el servicio desde que el pasado 25 de agosto se tuvo conocimiento del cierre de la farmacia, ante el traslado del farmacéutico a Cantabria.

La farmacia está cerrada desde el día 9 de septiembre y el alcalde estima que en quince o veinte días se pueda abrir el botiquín, que estará adscrito, con toda probabilidad a la farmacia de Arcos de Jalón.

En estas semanas el Ayuntamiento acomete una pequeña reforma de un local municipal para habilitarlo como botiquín, que se encuentra al lado de la que ha sido la actual farmacia, dado que ésta es propiedad del farmacéutico que hasta ahora ha estado prestando el servicio en la población.

El alcalde, Juan Pascual, explicó que desde que se tuvo conocimiento de este cierre se han agilizado todos los trámites para disponer del botiquín, que es la salida más rápida y también la única a la que puede acceder el pueblo.

Pascual cree que a pesar de tener un botiquín el servicio no se verá reducido. «La farmacia abría cuatro o cinco horas diarias al día y el botiquín abrirá de lunes a viernes dos o tres horas, eso es lo que me ha dicho el próximo responsable». La historia se repite ahora en Santa María de Huerta que se enfrenta al mismo problema que surgió en Villar del Río hace año y medio: el cierre de la farmacia por el traslado del farmacéutico a otra localidad. Según Pascual, en Santa María, como el traslado es fuera de la Comunidad Autónoma no ha habido posibilidad de vender la farmacia a otro farmacéutico que hubiese podido estar interesado, por lo que pierde la titularidad de esta plaza. Además, en la Comunidad Autónoma no existe la posibilidad de que las vacantes de farmacias puedan ser ocupadas de nuevo por otros farmacéuticos que estuviesen interesados porque hace años que se convocan estos concursos.

Este ha sido el caballo de batalla de los vecinos de la cuenca del Cidacos en el último año porque han captado el interés de hasta 25 posibles profesionales que estarían dispuestos a abrir la farmacia, ahora también botiquín, y ofrecen hasta una ayuda económica.

Tras este nuevo cierre de una farmacia en el medio rural soriano planea el problema al que se enfrentan estos negocios, que también prestan un servicio fundamental en los pueblos, y es que se enfrentan a una situación de viabilidad comprometida que es lo que lleva a sus titulares a buscar otros destinos.