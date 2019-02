Los ciervos zombi se quedan, de momento, en EE UU y Canadá

Se mantiene, aproximadamente, a unos 6.000 kilómetros de Soria. Localizada en Estados Unidos, se encuentra, dicen controlada, si por control se entiende saber el lugar dónde está causando estragos: en más de una veintena de estados de EE UU y también en zonas de Canadá. Allí ha hecho acto de (re)aparición la caquexia crónica, una enfermedad que afecta al venado y el alce, concretamente a su sistema nervioso. No es una patología nueva pero la muerte de numerosos ciervos en los últimos tiempos ha puesto sobre la mesa esta enfermedad neurológica, conocida como enfermedad del ciervo zombi.

La enfermedad ataca el cerebro y la médula espinal, provocando en el animal desorientación y lesiones que en la inmensa mayoría de los casos acaban causando la muerte del venado. «La caquexia crónica provoca que los ciervos se muestren decaídos, con cabeza agachada, expresión facial en blanco, rechinar de dientes, pérdida de apetito, orejas caídas, y un caminar en patrones repetitivos. Finalmente, desarrollan pérdida de peso y mueren». Es el retrato que hace de ellos un número reciente de la revista Muy Interesante, una de las publicaciones que, al otro lado del Atlántico, se ha hecho eco de la noticia, la cual por ahora no parece preocupar en la provincia.

Desde la Delegación Territorial de la Junta se prefirió no hacer ningún comentario sobre la enfermedad de los ciervos zombi, si bien se dejó claro que la provincia no estaba afectada, asegurando que en Soria no se había registrado ningún caso. La llegada a la península de esta enfermedad sería un problema de consecuencias impredecibles, teniendo en cuenta la población animal y la importancia de la caza, aunque no hay constancia de la misma en España.

Según la citada publicación, desde que se descubriera la enfermedad, en 1967, no se ha registrado ningún caso de transmisión a humanos, una hipótesis que «no es tan descabellada, puesto que científicos canadienses han demostrado que su transmisión sí es posible en primates».

Tres monos que fueron alimentados con carne de ciervo infectada contrajeron la enfermedad. Según las citadas fuentes, los agentes infecciosos que causan la caquexia crónica no pasan fácilmente entre animales de distinta especie, pero sí pueden evolucionar para hacerlo.

«Así, estaríamos hablando de una infección que podría propagarse en humanos de manera similar a como lo hizo la enfermedad de las vacas locas», suscribe la citada publicación.

Lo sucedido en Estados Unidos ha levando cierta alerta en el continente europeo que aún recuerda el mal de las ‘vacas locas’ y cómo esta encefalopatía en reses vacunas acabó transmitida a humanos por el consumo de carne. Fue como se recordará en la década de los 80 y murieron más de un centenar de personas.

La caquexia crónica figura en el grupo de las encefalopatías espongiformes, como la bovina en el caso de las vacas locas; o la conocida como tembladera en las ovejas.