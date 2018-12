Cocina de autor para las masterclass de las jornadas de alimentos locales

La cocina de autor y con productos de la tierra se dan cita esta semana en Ágreda dentro de la V edición de las Jornadas de Alimentos Locales, organizada por el Ayuntamiento de la localidad y la Diputación Provincial.

Medio centenar de profesionales de la hostelería (bares y restaurantes) participan en las enseñanzas de expertos en dos intensos días, en el Palacio de los Castejón, en los que se ponen en valor los productos agroalimentarios de la provincia de Soria, con la presencia de más de una docena de productores.

Los hermanos Carcas, de Casa Pedro, de Zaragoza, ganadores del reciente Concurso Nacional de Pinchos y Tapas de Valladolid, abrieron ayer las jornadas y despertaron una gran expectación entre los asistentes que precisamente conocieron ‘La mar de Pincho’, los secretos de la composición y elaboración de esta tapa. La masterclass, para la que se han agotado todas las plazas se centró ayer en la cocina de miniatura y se dieron claves a los asistentes para trabajar la barra. Se elaboraron una docena de platos por parte de todos los asistentes.

Los hermanos Carcas repetirán hoy, con una jornada formativa dedicada a la elaboración de platos tradicionales, a la que asisten los mismos profesionales que también elaborarán una docena de platos.

Tras cinco años de celebración, estas jornadas han despertado una gran expectación entre los profesionales no solo de Soria, sino de Navarra, La Rioja y Madrid, que se desplazan estos días para asistir a la jornada formativa. Esta edición es la segunda en la que participa Eurotoques (Comunidad Europea de Cocineros), y en esta ocasión de la mano de sus socios Joaquín Felipe y Gloria Alarcón.

Tras las demostraciones culinarias, ayer tuvo lugar una degustación de productos agroalimentarios de los productores que acuden estos días al Palacio de los Castejón, donde no faltaron los patés, los quesos, el cardo rojo, los vinos sorianos, los productos chacineros, cervezas artesanales , el bacalao y los aceites de la Denominación de Origen Sierra del Moncayo, en Tarazona. Es último se ha colado entre el grupo de productos sorianos, dado que en la provincia no se producen aceite y, precisamente, muy cerca de Ágreda, en la comarca del Moncayo se produce este tipo de producto y es de calidad. También se ha contado con un productor de caracoles de Zaragoza, dado que no hay empresas en Soria de este producto que cuenta con una importante demanda por parte de consumidores de la zona.



Estas jornadas también tienen un programa dirigido a todos los públicos y será el día 12. La jornada comenzará con unos talleres infantiles dirigidos a los escolares de la provincia. Está previsto que participen 300 niños. Por la tarde, a partir de las 17 horas, el curso de cocina estará dirigido a las mujeres de la Asociación del Moncayo.

Como novedad de esta edición y abierto a todos los públicos se ha preparado un taller de relleno de raviolis. Los conocidos chefs José Tazueco y Charo Val son los encargados de pilotar todos los talleres y ponencias que se ofrecerán en el tercer día de las jornadas.

Las degustaciones de productos sorianos están dirigidas fundamentalmente a los profesionales que participan en las masterclass de ayer y hoy.

Agralco Formación se ha encargado de organizar esta actividad a lo largo de esta semana. El coste para los profesionales que acudan ha sido de 150 euros y la respuesta por parte de los participantes ha sido positiva.