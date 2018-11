La comarca del Cidacos se manifiesta para pedir que se reabra la farmacia

Los vecinos de la comarca del Valle del Cidacos, en Tierras Altas, se manifestaron en la mañana de ayer en la localidad de Villar del Río para solicitar a la Junta de Castilla y León y al Colegio de Farmacéuticos de Soria la reapertura de la farmacia de la localidad al considerar «necesario» que se continúe prestando «el Servicio Público de Salud», que fue interrumpido el pasado mes de marzo.

Alrededor de 200 personas se manifestaron delante del edificio que hasta hace unos meses acogía la farmacia. Durante la concentración los asistentes corearon diversas coplillas acompañadas de guitarras como «no nos hace gracia quedarnos sin farmacia», «farmacia cerrada, comarca despoblada» o «a las administraciones les venimos a decir que nos abran la farmacia y no nos dejen morir». Uno de los coreados con más fuerza fue «que no me digas que no, que no me digas que no; o nos abren la farmacia o montamos más follón». La música que acompañó esos cánticos provenía de canciones locales que se cantan «por diversos motivos, como casamientos de hijos del pueblo, pedir de La Peseta u otros festejos», explicaron los organizadores de la movilización.

A la manifestación acudieron además alcaldes de distintos municipios de la comarca, que mostraron su «total apoyo» a la petición de los vecinos y pidieron la reapertura del establecimiento «a la mayor brevedad posible» con el objetivo de que «todos los vecinos continúen disponiendo de este Servicio Público de Salud».

La concentración fue abierta por parte del alcalde de Villar del Río, Enrique Jiménez, quien informó a los asistentes sobre las gestiones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de este municipio con el Gobierno regional y el Colegio de Farmacéuticos de Soria, «gestiones que hasta la fecha no han dado los resultados por todos esperados», señaló.

Los portavoces de la plataforma de vecinos que ha puesto en marcha esta iniciativa, que se repetirá el 8 de diciembre, explicaron el motivo de la concentración y «la necesidad urgente que hay en toda la comarca» de que este Servicio Público de Salud se reabra.

También comentaron a los presentes la situación actual, la apertura de un botiquín, que, según sus palabras «no da respuesta a las necesidades de la población». El representante de la plataforma también destacó ante los asistentes que «no tardando» les hablarán de que son «pocos y no es rentable».

Finalmente indicó que no quieren «regalos de nadie» ya que sólo desean ser tratados «como ciudadanos iguales a los de otros territorios según marca la ley».