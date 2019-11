El comité de Gamesa se encierra y no descarta paros

El comité de empresa de Siemens Gamesa en Ágreda ha iniciado un encierro en las instalaciones de la compañía, donde permanecerán sus miembros al completo «hasta que la empresa no muestre un cambio de actitud, escuche a los trabajadores y presente una propuesta de convenio diga y acorde a los establecido en otras plantas», indicó ayer el presidente del comité Juan Carlos Álvarez.

Se trata de la primera medida adoptada por el comité ante el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo para la fábrica soriana, una de las 12 plantas de producción que tiene la multinacional en el país, donde también cuenta con cuatro centros principales de oficinas. En concreto, la planta de Siemens Gamesa en Ágreda se dedica a la producción de nacelles y es la única que tiene la firma en suelo español. Los nacelles son las carcasas que albergan todos los componentes de una turbina eólica.

El comité advierte que continuará las movilizaciones y que éstas «aumentarán su intensidad» si no avanzan las negociaciones, que comenzaron hace cinco meses y en las que apenas se han conseguido acuerdos. Los puntos en conflicto son las diferencias en salario y en jornada laboral que tiene la planta de Ágreda con respecto a otras fábricas, entre otros desacuerdos. Según la representación sindical «las diferencias en salario pueden llegar hasta el 20% y en jornadas laborales entre 50 y 60 horas». La parte sindical sostiene que no son «trabajadores de segunda» y reclama un plan industrial, a la vez que reprochan a la empresa la «desidia demostrada en las reuniones» y lo que califican de «estrategia de división entre los distintos centros de trabajo del grupo, que han firmado condiciones laborales muy superiores», reiteran.

La factoría es uno de los motores económicos del municipio de Ágreda. En ella trabajan 190 personas en plantilla, a las que hay que sumar entre 30 y 35 de empresas de trabajo temporal. Del personal de plantilla, 130 son de producción. Los turnos de trabajo son de mañana y tarde, de lunes a viernes.

Los sindicatos no descartan convocar jornadas de paro, si bien consideran que «estamos en una época complicada» por ser finales de año y que la producción no es la misma que en otros momentos. «Es algo que está contemplado, pero hay que tener en cuenta que implicaría a las demás plantas de producción», explican.

El comité, formado por diez trabajadores, está presidido por Comisiones Obreras, con siete delegados, a los que hay que añadir dos de UGT, más los delegados, que están encerrados desde el pasado viernes en la sala de negociación y el centro de formación. Algunos de ellos salieron ayer de la factoría para ir a votar; otros no lo hicieron por estar empadronados fuera de la provincia.