Concejal por accidente, alcalde eterno

Con 72 años, José Ángel Recio aspira a su décimo mandato como alcalde de su pueblo, Almajano. Continúa con la misma ilusión y con el deseo de afrontar el cerramiento de las pistas deportivas del colegio, aquellas que él mismo impulsó a principios de los años 80. Llegó al Ayuntamiento con el alumbramiento de la democracia, en el 79. Fue concejal durante cuatro años y ya en el 83 tomó el bastón de mando para no soltarlo. «Sigo con la mismas ganas de hacer cosas y con el único objetivo de que el pueblo se mantenga», asegura.

Recio apunta los nervios y la emoción con que se prepararon aquellos primeros comicios municipales en abril del año 1979. La democracia estaba recién estrenada y todavía no había calado en muchos de sus vecinos. «Venían los del Partido Comunista y no se les dejaba hacer mítines», recuerda. Su desembarco en la política fue por casualidad y por culpa de un familiar. «Pues me presenté a las elecciones de una manera graciosa, por aquel entonces los partidos estaban buscando candidatos y un primo mío que era más mayor me comentó a posibilidad y finalmente me presenté yo y no él». Era abril de 79 y con solo 32 años, Recio terminó consiguiendo un acta de concejal bajo las siglas del PSOE un partido con el que se sintió plenamente identificado.

En esa legislatura el Ayuntamiento fue gobernado por Juan Benito Antón que se presentó bajo las siglas de la UCD. Uno de las anécdotas de aquellos momentos del despertar democrático en la sociedad española fue la celebración, en 1980, de un acto en Valonsadero con la presencia del mismísimo Adolfo Suárez. En esos años, al menos en Almajano, las siglas políticas eran lo de menos. «No había crispación, el alcalde era algo más mayor que yo, no comulgaba con sus ideas, pero se trabajaba conjuntamente», explicó. Al principio de la década de los 80 Almajano, con unos 250 habitante, presentaba un déficit de infraestructuras y servicios. «Estábamos un poco atrasados, pero sí teníamos luz y agua, que llegó en el 72», comentó.

Recio compaginaba su labor municipal con su trabajo en el campo junto a su familia. En 1983 encabeza la lista del PSOE al Ayuntamiento y logra una inesperada victoria. Reconoce que afrontó su labor con «mucha ilusión», aunque en esa legislatura «hubo tiranteces». El Ayuntamiento, con cinco concejales, estaba repartido entre el PSOE (3) y Alianza Popular (2). «No se terminó de asimilar bien la victoria del PSOE, ya sabes, gente que había estado al frente del pueblo y eso», señala sin querer remover viejas rencillas.

Tras tomar posesión del bastón de mando se puso manos a la obra para intentar mejorar la vida de sus vecinos. Recio explica que su primer proyecto importante estuvo relacionado con la educación. Por aquel entonces, en Almajano había dos colegios, uno para chicos y otro para chicas. «Entramos en contacto con los responsables del MEC que se llamaba entonces, teníamos una propuesta para construir un nuevo colegio que fuera mixto, cedimos el solar y el proyecto salió adelante», explica orgulloso. «Se construyó el colegio, las canchas deportivas, una zona ajardinada, el Ayuntamiento colaboró, pero fundamentalmente corrió a cargo del Estado. Recio subraya el importante papel que jugó Raúl Pardo, director provincial del MEC en aquel momento. La decisión de unificar a todos los niños en un mismo centro fue aceptada por el pueblo. «No hubo ningún problema».

La labor de Recio convenció a sus vecinos que en el año 87 volvieron a darle la victoria, mejorando los resultados de los comicios precedentes aunque todavía contaba con la oposición de las «familias dominantes». «Ya se sabe lo que pasa en los pueblos, pero creo que los vecinos vieron que yo estaba allí sin mayor interés que trabajar por el pueblo y que se estaban haciendo cosas». En esos primeros años otra de las batallas emprendidas por Recio fue la de mejorar los ingresos municipales. En esos años el municipio contaba con un presupuesto de unos seis millones de pesetas –ahora está en 300.000 euros–. «Teníamos unos ingresos ridículos y teníamos que tomar medidas», indicó. En ese contexto, se abordó la reforma de ordenanzas y tasas municipales.

Con el paso de los años, y de las legislaturas, Recio continuó su labor para hacer frente a los principales problemas de la localidad, el principal, la despoblación, a la que ya combatía desde finales de los 80. «En tiempos Copiso tenía una granja a 5 kilómetros y les dejamos unas viviendas y vivieron 4 familias, así empezamos», comentó. Esa lucha continúa hasta hoy. «Ahora tenemos ocho viviendas municipales ocupadas y además contamos con otras tres cedidas por particulares», incide. Otra medida que también ha tenido éxito es la subasta de solares municipales para que los adjudicatarios puedan construirse viviendas. Gracias a esa labor silenciosa el pueblo ha logrado mantenerse. En Soria, epicentro de la despoblación, Almajano ‘solo’ ha pasado de unos 250 habitantes censados en 79 a los 193 del 2019. «Nunca me ha llamado nadie para pedirme consejo ni he estado en ningún foro», admite Recio.

El alcalde perpetuo de Almajano asegura que hasta la fecha «nunca» se ha pasado por su cabeza la posibilidad de dejar su cargo. «Para mí es un estímulo que el pueblo se mantenga», asevera. Afronta estas elecciones con fuerzas, pero admite que pensar ya en sí se presentará en 2023, tendrá 76 años, es demasiado tiempo. Tras casi 40 años al frente del Ayuntamiento sigue pensando que su mayor legado es la obra del colegio, aquella que afrontó en su primera legislatura, aunque ahora tiene la ilusión de poder cerrar las instalaciones deportivas.