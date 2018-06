Consulta vecinal para regular el vertido de purines de las granjas

El Ayuntamiento de Berlanga de Duero ha iniciado un período de consulta pública para que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones de la localidad puedan hacerle llegar sus opiniones sobre los problemas y soluciones que se planteen en relación con la ordenanza reguladora del vertido de purines, estiércoles y otros residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, que está elaborando el Consistorio.

Hoy concluirá el plazo de presentación de escritos que, desde el Ayuntamiento, según se indica, se ha realizado «con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de ordenanza reguladora del vertido de purines».

La alcaldesa de la localidad, Reyes Oliva, comentó que esta decisión se ha adoptado tras el incremento del interés por parte de empresarios del sector porcino «en los últimos dos años». «Vemos la necesidad de compatibilizar las necesidades atendiendo a todas las sensibilidades», señaló la regidora, quien detalló que en el término municipal de Berlanga de Duero hay asentadas seis explotaciones porcinas, tres de ellas en el núcleo principal.

Por ello desde el Ayuntamiento de la localidad han considerado conveniente regular la manera en la que se tratan los purines generados por los animales que están en estas explotaciones porcinas. «Estamos viendo que se nos multiplican el número de cabezas de ganado y que tenemos que regular el tema de los purines para evitar problemas», indicó.

Oliva explicó que el término municipal cuenta con «bastante tierra agrícola» pero matizó que «está bien fertilizar el campo pero no llenarlo de purines», ya que, en ese caso, consideró, «se podría estar contaminando el agua». Por ello apostó por redactar una ordenanza de vertido de purines «para que tengan el menor impacto».

Además, la alcaldesa de Berlanga apostó por la posibilidad de que los purines o el metano que generan esos animales se pueda utilizar para generar «energía verde». «Es más fácil hacer las cosas bien que intentar resolverlas después; es difícil actuar cuando no queda más remedio», comentó.

Por su parte, la asociación Fueros de Andaluz, que se ha mostrado contraria a la instalación de una nueva granja en la pedanía de Andaluz, ha aplaudido la decisión del Consistorio de «recabar la opinión de los sujetos potencialmente afectados por esta norma, teniendo en cuenta su importante repercusión en la salud de las personas y en el presente y futuro del municipio y de la comarca» y, a través de un comunicado, indicó que espera que esta consulta «no se limite a un mero trámite formal para su aprobación, sino que sea receptivo y sepa recoger el criterio de los ciudadanos».

En su opinión, la dificultad del control del vertido de purines «exige la aprobación de una estricta regulación dirigida no a entorpecer esta actividad y los recursos económicos que generan sino a garantizar que su puesta en marcha no va a ocasionar graves problemas medioambientales en relación con la salud pública y que no va a interferir negativamente con los intereses del sector de hostelería, cultura y turismo, que también suponen un importante motor de desarrollo para el municipio».

La inclusión de Berlanga de Duero en la zona de Almazán-Escalote, catalogada como vulnerable en el proyecto de decreto por el que se designan las zonas respecto a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, «hace necesario que esta ordenanza deba tener en cuenta los nuevos límites de vertidos recogidos en este proyecto, exigiendo extremar las medidas en relación con los vertidos de purines», señalaron los representantes de esta asociación.

Finalmente indicaron que «en el momento actual» se tiene «la gran ventaja de ser conocedores de las graves consecuencias que la instalación de estas explotaciones ha acarreado en otros territorios». «Sería, cuando menos, poco sensato no aprender de ello y volver a tropezar con los mismos errores que para muchas poblaciones han ocasionado la contaminación de acuíferos, originado y transmitido enfermedades, graves molestias y, en definitiva, una pérdida considerable de calidad de vida», sentenciaron.