El convenio colectivo de Almazán no está registrado en Trabajo

Los trabajadores del Ayuntamiento de Almazán han conocido que el convenio colectivo por el que se han regido durante los últimos ocho años no se encontraba registrado en el Oficina Territorial de Trabajo.

Una situación que se ha desvelado en el seno de las negociaciones del convenio que se espera firmar en las próximas semanas con la intención de que entre en vigor desde el uno de enero de 2018. El alcalde, José Antonio de Miguel, restó importancia a esta situación de la que culpabilizó al equipo de Gobierno socialista que «no realizó de manera adecuada los trámites». No obstante, el hecho de que el convenio no estuviese registrado en Trabajo y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, con la que queda listo para ser aplicado.

No obstante, a lo largo de todos estos años el Ayuntamiento ha cumplido con los compromisos que se recogieron en el texto después de un periodo de negociación con los miembros del comité de empresa, «sin ningún problema», puntualizó el alcalde.

Además esta situación se corregirá de manera fácil una vez que se firme el acuerdo del actual convenio. Si Trabajo reconoce el existente aunque no esté publicado entonces se realizará una modificación de convenio, si no lo reconoce, entonces el negociado recientemente se inscribirá como nuevo.

El convenio, cuya negociación está ultimada, recoge mejoras salariales para la plantilla a través de una revisión al alza de los complementos de destino y específicos. De Miguel Nieto cifró esta subida media en 600 euros anuales, dependiendo de las categorías profesionales y de los niveles.

Asimismo se han incorporado gratificaciones como las que se entregará a la plantilla que decida anticipar su jubilación. También se concederán tres días de permiso a aquellos trabajadores que cumplan 15 años de antigüedad. Hasta ahora tenían que haber cumplido 25 años de servicio en la casa. Igualmente se establece la posibilidad de mejorar los niveles para los funcionarios y para los policías locales. Dentro de este capítulo de gratificaciones también se incluye el pago de los salarios de dos meses a la familia de los empleados municipales que fallezcan durante su periodo activo.

Otro conjunto de mejoras incluye mejoras sociales como ayudas para la formación de los trabajadores o bien para arreglo de dentadura y gafas.

La plantilla fija del Ayuntamiento de Almazán asciende a 80 empleados, de los que una veintena son funcionarios y el resto laborales, aunque en ocasiones la plantilla alcanza los 110 trabajadores gracias a las contrataciones de los temporales.