Covaleda licita de nuevo la gestión para el refugio de Bocalprado

El Ayuntamiento de Covaleda quiere poner en marcha el refugio de Bocalprado como una oferta turística más del municipio. El refugio, situado en el paraje del mismo nombre, en el espacio natural Sierra de Urbión, se acondicionó en su día con instalaciones de restauración, con bar y cafetería, con la intención de ofrecer servicio a senderistas, montañeros y aficionados a la bici de montaña, pero hasta la fecha no ha podido ser adjudicado. La corporación en pleno ha aprobado hace unos días volver a sacar este servicio a licitación, que ya quedó desierto hace un par de años, según indicó el alcalde, José Llorente.

El dirigente municipal ve complicado que la gestión se ofreciera sólo con el servicio de restauración porque no resultaría rentable, por lo que se hará un pliego abierto sin marcar cuantía económica, de forma que los interesados «puedan plantear una oferta con mejoras» que contribuyan a mejorar el turismo en la zona.

Llorente comenta la posibilidad de que las instalaciones puedan servir para dejar mochilas, bicicletas y otro material y confía en que esta vez sí el refugio pueda adjudicarse y como centro de alquiler de material para actividades relacionadas con la naturaleza. Así, el Ayuntamiento adjudicará el refugio «al proyecto más completo y que más nos guste» para el objetivo que se plantea, según avanzó el regidor socialista.

El refugio se enclava en medio del pinar, en la zona en que se proyecta el parque de nieve Urbión. El edificio se utilizaba hace décadas por trabajadores forestales pero cayó en desuso y antes de su rehabilitación estuvo años sin ser utilizado. La rehabilitación del inmueble conllevó una inyección económica de más de 100.000 euros, pero hasta la fecha no se ha explotado para el fin turístico que el Ayuntamiento persigue.

Otro de los proyectos que el Ayuntamiento aboga por concluir «y a ser posible terminar ya el próximo año» es la construcción de las piscinas. Las obras comenzaron hace unos nueve años y han sufrido diversos vaivenes en su desarrollo, «con cuatro años en que gobernó el PP y prácticamente no se hizo nada», en palabras del alcalde. La obra en su conjunto supone una inversión de cerca de un millón de ruso, de los que quedan dos fases por acometer. «El edifico ya está construido, así como toda la estructura, los vasos y el vallado, pero falta la electrificación y otros remates», explicó el regidor, partidario de «aunar las dos fases que quedan y acogernos a la ayuda de Planes a través de un plan bienal». El pleno aprobó solicitar esta obra a la convocatoria de la institución provincial, presupuestada en 350.000 euros.

José Lorrente reconoció que la obra de las piscinas «se ha demorado mucho», con el peligro añadido del deterioro que sufre una instalación de este tipo cuando no se utiliza, citando los fosos, el desagüe y el propio edificio, «que no pueden estar así mucho más tiempo».

Llorente sostiene que la infraestructura dará un valor añadido al camping de Covaleda cuando se adjudique.

Durante la sesión se revivieron algunos momentos tensos entre el Equipo de Gobierno y la oposición, que encabeza la popular Eva Muñoz. La concejal y el alcalde habían mantenido en días previos al pleno un cruce de reproches a colación de la tardanza en la celebración del pleno y la plaza de secretario municipal, ocupada por Carlos Lafuente, candidato socialista al Senado en las pasadas Generales. El alcalde reiteró que el pleno no se citó en agosto por vacaciones del personal y considerarse un mes «inhábil», a la vez que reprochó a Muñoz que «fuera a la prensa a crear conflicto antes de hablar conmigo. Lo lógico es que, si hay algún problema, hable antes con el alcalde». Con respecto a la plaza de secretario, recordó que era «totalmente legal».