Cuando el mejor amigo es potencialmente peligroso

¿Son tan fieros como los pintan? La muerte de dos mujeres en Madrid a dentelladas por sus perros ha reabierto el debate sobre la peligrosidad de los canes conocidos como PPP, Perros Potencialmente Peligrosos, en torno a los cuales se ciñe una clara y estricta normativa. Frente a quienes abogan por no prejuzgar ni condenar al animal, bajo la premisa de que el can aprenderá lo que se le enseñe, hay quienes alertan y subrayan su peligrosidad.

Sea como fuere, los requisitos y obligaciones en materia de perros peligrosos son amplios. La persona que maneje uno deberá tener la correspondiente licencia y el can estar inscrito en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos (con los datos del animal, revisiones veterinarias...). En Castilla y León hay un total de nueve razas de perros considerados así, además de los cruces de primera generación. Son las siguientes: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu. A mayores, los perros que manifiesten un comportamiento agresivo o que hayan agredido a personas o a otros animales también pueden ser ser catalogados de peligrosos.

El Ayuntamiento de Soria tiene censados un total de 45 perros censados en el registro correspondiente, según cifras facilitadas desde el Consistorio, desde el que se debe velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad que establece la normativa, como la licencia administrativa y el certificación registral que debe llevar encima el propietario. También es obligatorio llevar el bozal apropiado al animal y cadena no extensible de menos de dos metros. Siempre un animal de este tipo por persona. En finca particular, chalet... los perros deben estar atados, a no ser que se tenga un habitáculo en las condiciones legales establecidas.

«El Ayuntamiento no tiene el censo canino completo ya que es competencia de la Junta, pero sí se da una licencia para pasear por la vía pública a aquellos animales considerados peligrosos, que están inscritos en el censo de la Junta», explican fuentes municipales. Así, el registro canino lo lleva la Junta ya que los veterinarios completan los trámites administrativos a través de la institución autonómica cuando instalan los microchips a las mascotas, según las citadas fuentes.

No obstante, el Ayuntamiento dispone de la correspondiente Ordenanza municipal reguladora, para la tenencia de animales domésticos y de compañía, donde figuran los PPP.

Las características de estos animales son fácilmente reconocibles: tienen una fuerte musculatura, aspecto poderosos, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia, además de un marcado carácter y gran valor. Entre estas características se incluyen un perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, con altura a la cruz entre 50 y 70, y un peso superior a los 20 kilos. Su cabeza es voluminosa, cuboide, robusta y con cráneo ancho y grande, y mejillas musculosas y abombadas; las mandíbulas son grandes y fuertes y la boca robusta, ancha y profunda.

Estos canes presentan también el cuello ancho, musculoso y corto y un pecho macizo, ancho, grande, así como las costillas arqueadas y un lomo musculado y corto. Sus extremidades anteriores son paralelas, rectas y robustas; y las posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas.