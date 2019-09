¿Cuántas púas tiene el cuerpo de un erizo?

Parece simpático pero mejor no tocarlo y si no queda otro remedio, con precaución. Perteneciente a la familia erinaceidae, el erizo común se caracteriza por las púas que cubren toda su espalda, inexistentes en el rostro, cuello y en la región ventral, donde tienen pelo en lugar de púas. Aunque no son venenosos ni están afilados, resultan amenazadores. Tiene varios millares de púas rígidas.

Sus púas son pelos huecos con queratina en su interior lo que les da rigidez y las espinas no están afiladas, a diferencia de lo que ocurre con el puercoespín, con el que no debe ser confundido. No es fácil que se le desprendan, aunque a los ejemplares jóvenes sí se le caen las espinas que se le reemplazan por las de adultos.

Sus patitas tienen cinco dedos con uñas largas en las extremidades traseras y más cortas en las delantera por su hábito de excavar. Se da la circunstancia de que los erizos de vientre blanco tienen un dedo menos en las extremidades traseras.

Excavando en la tierra es cómo consiguen el alimento. Estamos ante un cazador nocturno que se guía por el oído y el olfato, que tienen muy desarrollados, y con los que encuentran insectos, arañas, ranas, caracoles y hasta ratones.

Su costumbre de enrollarse sobre sí mismo como si fueran una pelota les salva de los peligros a este animal de rostro estrecho y hocico puntiagudo, con ojos oscuros y brillantes y nariz húmeda y pequeña. Existen hasta 17 especies de erizos, repartidos en cinco géneros y su color puede ser beige, marrón o bicolor.

Los erizos habitan en Europa, Asia, África pero no los hay en Oceanía, según las fuentes consultadas por este medio. Tampoco los hay nativos de Norteamérica. En España viven dos especies: el erizo europeo y el erizo moruno, y en cautividad también es frecuente el erizo europeo, según las citadas fuentes.

El erizo ha dejado de ser un animal frecuente como mascota, lo que está prohibido según la normativa vigente desde el año 2013, concretamente el decreto por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras por el que queda prohibida su distribución y posesión, así como el transporte y comercio de estos animales. En libertad pueden recorrer varios kilómetros al día y muchas veces encuentran en las carreteras una trampa mortal. Pueden vivir hasta cinco años.