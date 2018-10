La dama dama que no se deja ver en Soria

No se deja ver en Soria pero hay quien dice haber visto alguno. No sería tan extraño teniendo en cuenta la numerosa parentela que tiene viviendo en la provincia, con ciervos en el monte. Hablamos del gamo común (dama dama o cervus dama), una especie de cérvido nativo de la zona mediterránea. La principal diferencia con el ciervo común es su tamaño, ya que el gamo es algo más pequeño y además presenta sus astas palmeadas. Su manto de pelo pardo-rojizo salpicado de motitas blancas que le salen en primavera y verano acaban de diferenciar al gamo del ciervo, al margen de otras características en sus costumbres y en su hábitat, que no se encuentra en Soria.

«Población estable, ninguna. Residualmente se ha podido ver alguno en el sur, pero en la provincia no hay gamos», apuntan fuentes de los cazadores. Asimismo, desde la Junta también también descartaron que el gamo estuviera asentado en Soria, ni siquiera que hubiera una población itinerante en determinadas zonas en que, de forma puntual, se haya podido ver algún ejemplar.

Por parte de los cazadores se apunta al área de Arcos de Jalón como la zona en que en algún momento se ha podido ver algún gamo procedente de alguna finca de la vecina Guadalajara. ¿Por qué aquí no y a pocos kilómetros sí? «Por el norte suele haber pocos. Sí son más habituales en de la mitad norte hacia abajo», apuntan. A diferencia de otros cérvidos de mayor envergadura, el gamo no vive en grandes manadas sino que se deja ver en solitario o bien en grupos familiares de menos de diez ejemplares. Es por esta época, en torno al mes de octubre, cuando el macho se une a algún grupo en la época de celo. Y será en junio cuando las hembras preñadas paran una cría y rara vez alguna más.

Los machos tienen astas inclinadas hacia atrás en una cornamenta que muda anualmente, al igual que en el resto de córbidos, con la caída en torno al mes de abril. El peso medio de los machos es de 58 kilos y 45 el de las hembras.

La zona anal es muy característica puesto que tiene el fondo blanco y está enmarcada por dos franjas negras «que le dan forma de corazón partido» por la cola, de color negro. El diseño en cuestión diferencia a las hembras de gamo de las ciervas, ya que las primeras, aunque tienen manchas blancas en el lomo, éstas desaparecen del lomo en invierno