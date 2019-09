Delta promueve un parque solar fotovoltaico en Medinaceli

La empresa Delta Ingeniería Energías Renovables promueve un parque solar fotovoltaico de tecnología fija en Medinaceli. El proyecto contempla la instalación de una central de entre 30 y 35 MWp de potencia nominal y tecnología fija en Medinaceli para aprovechar la energía del sol y transformarla en energía eléctrica que será cedida a la red convencional.

Esta central ocuparía unas 40 hectáreas de terreno y se sitúa a unos 1.100 metros al noroeste del casco urbano de Medinaceli, al sur del arroyo de la Pedraja. Estará integrado por unos 105.000 módulos fotovoltaicos policristalinos de 300 Wp cada uno, conectados en series de 30 paneles. Estos paneles se instalarán sobre una estructura fija anclada en bloques directamente sobre el terreno. Cada subcampo lleva una caja de conexión a través de una conexión con fusibles 16 y un seccionador de corte.

El centro de transformación está compuesto por inversores que realizan el paso de la corriente continua a corriente alterna apta para el consumo y un transformador eleva la tensión generada por los inversores desde los 630 voltios a los 30 kilowatios. El proyecto también contempla la construcción de una subestación que ocupará una superficie de unos 60 metros cuadrados y 3,5 metros de altura, en la que su ubicará la sala de control. La central fotovoltaica prevista para Medinaceli es de «tamaño medio», en referencia a la superficie ocupada por este tipo de proyectos, y en la zona existen iniciativas de generación de energía eléctrica y parques eólicos en funcionamiento, «por lo que se podrían producir efectos sinérgicos con estos proyectos y con las infraestructuras asociadas, como líneas eléctrica de evacuación, subestaciones y nuevos caminos», según se describe en el informe de impacto ambiental que ha hecho público la Delegación Territorial de Soria.

La Junta de Castilla y León, en esta resolución, señala que ante la envergadura y las características del proyecto, el mimo se debe someterse a evaluación de impacto medio ambiental ordinaria por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Una de las apreciaciones que se recogen en el informe de impacto ambiental es que parte de la superficie de las parcelas está ocupada por repoblaciones forestales implantadas con cargo de las ayudas del programa de forestación de tierras agrarias, por lo que en estos momentos los terrenos elegidos por la empresa no estarían disponibles y la empresa tampoco presenta una alternativa al emplazamiento.

Además, el resto de superficie no afectada por las repoblaciones corresponde a áreas marginales de Hábitat de Interés Comunitario que no se encuentra en muy buen estado de conservación.

En cuanto a las afecciones sobre patrimonio cultural, en las parcelas donde está prevista la instalación hay evidencias de posible carácter arqueológico y etnológico correspondientes a antiguas canteras y estructuras de un posible campamento romano. Asimismo se puntualiza que en la documentación no se ha definido la ubicación de la subestación, ni los caminos de acceso o infraestructuras que puedan ocasionar impactos que deben ser evaluados. Del mismo modo recoge la necesidad de evaluar y estudiar convenientemente los efectos sinérgicos que conllevará la instalación de esta planta junto a parques eólicos en funcionamiento.