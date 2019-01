Denunciado por criar en un corral de Villaciervos un jabalí de 70 kilos

La Guardia Civil de Soria ha localizado un ejemplar de jabalí que vivía en cautividad en el interior de una caseta ubicada en el término municipal de Villaciervos.

Los hechos se sucedieron cuando componentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria realizaban un servicio rutinario por el interior de la localidad y escucharon un ruido extraño, por lo que se asomaron por una de las ventanas del recinto, comprobando que en el interior de la caseta había un animal vivo que identificaron como un jabalí.

Los agentes de la Guardia Civil desplazados a la localidad requirieron las explicaciones pertinentes al propietario del corral, reconociendo éste que el animal era suyo y que lo había recogido en el campo cuando era pequeño, tal y como informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria.

En la actualidad el animal pesaba unos 70 kilogramos aproximadamente. Además, el propietario reconoció que carecía de la pertinente autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para la tenencia del animal.

Los agentes informaron al propietario de que la tenencia de animales de caza sin autorización de la Consejería de Medio Ambiente constituía una infracción al artículo 11.1 de la Ley 4/96, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León y que, por tal motivo, sería denunciado ante dicha consejería, quedando el animal a disposición del ente de la Junta de Castilla y León.

El alcalde de Villaciervos, Esteban Molina, reconoció no conocer la noticia antes de que la Subdelegación del Gobierno en Soria informara de la misma. Molina comentó que no sabía que un vecino tuviera un jabalí en una de sus propiedades «ni había escuchado nada al respecto». «No tenía ni idea, así que supongo que no lo tendría al aire libre», señaló el regidor, quien añadió que desconoce quién ha podido cuidar del animal que se encontraba en cautividad.