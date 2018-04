Denuncian daños en la Cueva del Asno y piden que se proteja

El Ayuntamiento de Los Rábanos ha denunciado daños en la conocida Cueva del Asno, situada en el término del municipio. La denuncia suscribe «daños importantes en estalactitas y estalagmitas» descubiertos por vecinos del pueblo, según explicó el alcalde, Gustavo Martínez, quien considera necesario establecer algún tipo de protección.

En la denuncia se hace constar que esta cueva se encuentra inventariada como yacimiento arqueológico. Situada en las cercanías de la capital, la Cueva del Asno es especialmente conocida por su interés para la espeleología, pero tiene asimismo una considerable importan- cia arqueológica ya que conserva ocupaciones humanas de la Edad del Bronce y de la época tardorromana-visigoda. La zona arqueológica no ha sufrido daños, según un informe de la Junta al que ha tenido acceso este periódico.

El suceso que ahora salta a la luz tuvo lugar el pasado mes de septiembre, cuando unos individuos rompen vestigios geológicos y causan daños «posiblemente con un pico» entre los días 23 y 24 del citado mes. «La fecha se determina porque vecinos de Los Rábanos habían estado el 17 y dichos daños no existían. El lunes 25 volvieron a la cueva con unos amigos y se encontraron con los hechos denunciados», explica el dirigente municipal. Otras circunstancias contribuyen a situar las fechas del delito: ese lunes «la colonia de murciélagos se encontraba alterada, situación que no suele ocurrir de normal», razón por la que se determinó que los hechos tuvieron que realizarse la semana anterior «y más concretamente el fin de semana», detalla Martínez.

Por último, el Ayuntamiento tiene constancia de la entrada de cuatro individuos con mal aspecto accediendo a la cueva, que son vistos por un miembro de la familia propietaria de la finca Sinova, donde se enclava la cueva. «Pese a que se les dijo que no entraran ya que era propiedad privada, no hicieron caso», siempre según el testimonio del alcalde. La denuncia adjuntó la matrícula del vehículo, aunque al Ayuntamiento no le consta que haya habido detenciones hasta el momento.

El Consistorio trasladó lo sucedido a la Subdelegación del Gobierno y a la Junta, la cual tomó cartas en el asunto con una visita para valorar los daños, en la que participaron, además del alcalde, la arqueóloga jefe del Servicio Territorial de Cultura, Elena Heras; miembros de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Soria; efectivos de Montaña del Cuerpo llegados de Tarazona; así como espeleólogos miembros del Club Alto Duero de Soria.

La visita tenía como objetivo comprobar si además de los daños denunciados en la geología de la cueva, se habían producido también «alteraciones en los niveles arqueológicos», lo que no llegó a suceder, según el informe redactado por la arqueóloga del Servicio Territorial de Cultura, que dirige Carlos de la Casa.

Previamente a esta visita, miembros del club de espeleología inspeccionaron la cueva tras el suceso al menos en dos ocasiones, coincidiendo en que había habido «cierto deterioro», un acto vandálico que concretan en la rotura y el picado de algunas concreciones en el primer tramo de la cueva, conocido como Paseo de las Hormigas, según fuentes del club.

Medidas oportunas

El informe arqueológico descarta «que se hayan realizado remociones en el sustrato arqueológico», aunque apunta que «sería necesario adoptar las medidas oportunas para garantizar su integridad ya que el yacimiento es un lugar arqueológico que forma parte de nuestro patrimonio cultural que debe ser conservado y protegido». Desde esta consideración, en el informe se considera «prioritario instalar una verja cuyo acceso se podría controlar desde el propio Ayuntamiento».

La solución es a priori «difícil», tal y como apunta el alcalde, partidario de que «se busque una forma legal de protección mediante una figura jurídica, que regule el acceso y protección de la cueva», tal y como advirtió en sendos oficios tanto a la Junta como la Subdelegación. Gustavo Martínez cree que una verja no solucionaría el problema porque quien quisiera podría acceder igualmente. Sin embargo, sí apunta la posibilidad de que una empresa controlara el acceso y gestionara visitas «al igual que en otros lugares».

La cuestión, en cualquier caso, es peliaguda por las competencias: del Ayuntamiento, por estar en su término; de la Junta, por albergar patrimonio; privada, al estar debajo de una finca particular, «y hasta la Confederación podría tener parte, al estar cerca del río», en palabras del alcalde. A fecha de hoy, la entrada permanece igual que siempre.

Desde Alto Duero se aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento para que atentados al patrimonio como éste no vuelvan a suceder, animando a la sociedad a cuidar el entorno y las cuevas que «están llenas de historia», máxime ésta, tan querida y apreciada.

La Cueva del Asno fue objeto de excavaciones durante los años 1976 y 1977 en la entrada principal y en la galería de la segunda salida, realizadas por el profesor Jorge Juan Eiroa, que documentó «lugares de habitación y enterramiento». El yacimiento es un referente para el estudio de la Edad del Bronce en la provincia.