La Guardia Civil ha descubierto dos pozos de cuatro metros de profundidad sin la protección adecuada, esto es, sin ninguna medida ni tapa que cubriera el agujero. Los agujeros se encuentran en el término municipal de Almazán, según confirmaron fuentes delInstituto armado a través de la Subdelegación del Gobierno, y no son pequeños. La boca tiene más de medio metro, concretamente 60 centímetros de diámetro.

Ninguno de los dos agujeros era de construcción reciente a tenor de las imágenes difundidas por la Guardia Civil a través de la red social Twitter. En ellas se aprecia cómo los agujeros no están completamente a ras de suelo sino levantados a partir de hormigón y ladrillo.

La difusión y el hallazgo de estos pozos tienen como telón de fondo la sensibilidad social en torno a estas perforaciones tras el suceso que costó la vida a un pequeño de apenas tres años en Andalucía al caer a un pozo de más de 70 metros.

Tras este hallazgo, la Benemérita «ha iniciado diferentes trámites administrativo y el expediente está iniciado», según las citadas fuentes, que no precisaron si se habían denunciado o no los hechos. Sí manifestaron que se había notificado lo sucedido al Ayuntamiento de Almazán y a la Junta de Castilla y León.

La Subdelegación prefirió no concretar si los pozos se encuentran en lugar público o privado, ni si fueron ejecutados por un particular, una empresa o una institución, con el argumento de que «al estar en trámites administrativos es mejor no decir nada».

Mientras, el alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel, que se enteró de lo sucedido por este medio, cree que el pozo no es del Ayuntamiento. «Los que construimos están en uso y por tanto tapados», dijo, si bien advirtió de la proliferación de estos pozos en el medio rural, de Soria y de otras provincias. «De esos hay muchos, en Almazán y en otros puntos. Antes donde había un huerto había un pozo de este tipo y habrá muchos sin tapar», se aventuró a decir.

La Confederación Hidrográfica del Duero contabiliza en la provincia un total de 1.553 aprovechamientos de aguas subterráneas, todos ellos claro está con la correspondiente concesión por parte del organismo hidráulico, que es quien concede esta concesión para el aprovechamiento. Algo diferente es la licencia para realizar las obras del pozo o del sondeo, las cuales requieren permiso de la Junta, a través del Servicio de Minas. En el último año, la Junta ha concedido 32 licencias para hacer sondeos en la provincia.

A través de Twitter, el Instituto armado ha hecho un llamamiento a los propietarios de estos y otros pozos que pueda haber en la provincia «para que tomen las medidas necesarias para evitar accidentes».