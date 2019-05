Desierta la cuarta subasta de los silos de Gómara y San Esteban

Los silos de Gómara y San Esteban no encuentra quien les quiera. Van ya por su cuarta licitación y ninguna de las dos unidades de almacenamiento han conseguido encontrar postor. Así aparece recogido en el Boletín Oficial de Castilla y León, Bocyl, que en su edición del viernes publica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se declara desierta la cuarta subasta pública para la enajenación de varias infraestructuras de este tipo que no forman parte de la red básica en Castilla y León. Entre ellas se encontraban las ubicadas en Gómara y San Esteban de Gormaz que, como el resto de silos de la comunidad, no atrajo a ningún licitador. El procedimiento era de puja a la llana.

La Junta posee en la provincia de Soria un total de ocho unidades de almacenamiento. Además de las citadas, las hay también en Ágreda, El Burgo de Osma, Monteagudo de las Vicarías, Santa María de Huerta, Arcos de Jalón y Berlanga, en algunos casos utilizados como almacén, como ocurre en Huerta, cuyo Ayuntamiento ha pedido recientemente a la Delegación Territorial la reversión del terreno, cedido en su día para la construcción, y también el silo. La Junta todavía no ha contestado.

Los precios base de licitación de esta cuarta subasta ascendían a 60.158,49 euros, en el caso de Gómara, y a 52.136,08 el de San Esteban de Gormaz, cantidades que han ido a la baja en las sucesivas licitaciones.

La primera subasta se convocó en enero del pasado año, cuando el precio fijado entonces en Gómara fue de 97.958,06 euros y de 84.894,91 euros en el caso de San Esteban. El de Gómara se encuentra en Las Eras de la Balsa, en una superficie de 3.600 metros cuadrados; mientras, el de la localidad ribereña está junto a la carretera en una superficie de 6.775 metros cuadrados.