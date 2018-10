Destrozan el tejado y la puerta de la ermita de las Magdalenas

La cubierta exterior y la puerta acristalada de la ermita de la Virgen de las Magdalenas de El Burgo de Osma aparecieron en la mañana de ayer con graves destrozos como consecuencias de actos vandálicos que habrían tenido lugar en la noche del sábado al domingo, durante este puente festivo, en el que autor o autores desconocidos habría provocado estos daños, según explicaron desde Aprodebur, la asociación que hace años restauró el templo.

Según su presidente, Santiago Bartolomé, el posible objetivo de los agresores de este bien patrimonial no habría sido ni atentar contra la Iglesia, puesto que no se rompió la cruz que preside el edificio, ni el robo, ya que en el interior no hay elementos de valor, sino «cometer actos vandálicos», lamentó. Para Bartolomé el modus operandi habría sido apedrear tanto el cristal blindado de la puerta de acceso como el tejado sur, el que no es visible desde la villa episcopal, desde el exterior del edificio, a pie del templo, como explicó también a los agentes de la Guardia Civil que en la tarde de ayer procedieron a realizar las investigaciones pertinentes y tomaron huellas de la zona. Los agresores no destrozaron el cartel que sirve de mirador también de la zona y desde el que se contempla la torre de la catedral y una bella estampa de la localidad.

Bartolomé tuvo conocimiento de la noticia, como muchos burgenses, gracias a unas fotografías que compartieron en la página El Rinconcito de El Burgo de Facebook y ayer acompañó a los agentes hasta la zona situada en el monte a continuación del camino del tanatorio. De hecho se puede en coche hasta la explanada superior.

Aunque Aprodebur fue la asociación encargada de promover la restauración de la ermita y el entorno, el espacio es propiedad de la asociación de vecinos sociedad El Lomero de Osma, quienes fueron alertados por el Ayuntamiento de la localidad de este suceso. «Autorizamos la restauración, realizar el camino y que se pudiera realizar misa por tiempo indefinido siempre que sea sin ánimo de lucro», recordó el presidente de la sociedad, Juan José de Miguel, quien lamentó el suceso después de que la ermita «quedó maravillosa y a la gente le gusta mucho subir, porque además son unos parajes preciosos que se pueden contemplar desde allí», explicó. De Miguel también recordó que hace tiempo también se destrozó el cuadro de luces, pero que el suceso de este puente «ha sido el máximo destrozo», afirmó.

Desde el Consistorio, el alcalde burgense, Jesús Alonso, también lamentó el acto vandálico y quiso «condenar el hecho», recordando que no pueden intervenir por ser de titularidad privada. Un sentimiento de condena, que también compartió Javier Martín Olmos, desde la asociación Tierras Sorianas del Cid, encargada de subvencionar las obras de restauración del templo y en entorno.

Las obras de restauración de la ermita de la Magdalena fueron promovidas por Aprodebur y se llevaron a cabo en 2011 y ese año, el 21 de julio fue inaugurada contando con numerosos vecinos de Osma y El Burgo, que quisieron anticiparse así al día del a onomástica, el 22 de julio, fecha en la que, desde entonces, cada año se celebra una misa en la ermita de las Magdalenas.

La asociación contó con un presupuesto de 50.000 euros, financiado gracias al grupo de acción local Tierras del Cid y donaciones de particulares, para volver a poner en pie este templo que también fue conocido como Cueva del Padre Ibarra en el siglo XVIII, del Santo Sepulcro o del Humilladero, como explican en el folleto que editó la asociación cuando se abrió las puertas de nuevo de este recurso patrimonial y turístico.