Detenida una banda por cometer al menos 14 hurtos en Pinares

La Guardia Civil de la Comandancia de Soria ha desarticulado, en el transcurso de la operación denominada Talankera, a un grupo formado por cuatro personas, que han sido detenidas, a las que se considera autores de al menos 14 hechos delictivos cometidos en los últimos años.

Según indicó la subdelegada del Gobierno en Soria, Yolanda de Gregorio, en el lugar en el que se encontraban expuestos los objetos sustraídos, «es posible que del estudio pormenorizado de lo incautado, se desprenda que el total de los delitos totalmente esclarecidos sea más de 14». Según matizó se trata de delitos tanto de hurto como contra el patrimonio. Por los efectos recuperados ha podido saberse que son los presuntos autores de robos que se llevaban cometiendo desde hacía varios años en las provincias de Burgos y de Soria, afectando especialmente a la zona de Pinares, ya que los ahora detenidos residían en una localidad cercana. Todos ellos son varones y vecinos de la misma localidad. Se trata de A. C. S. R., de 29 años; J. M. P. C., de 36 años; E. C. B., de 27, y A. M. B., de 34.

De Gregorio felicitó a la Guardia Civil de Soria por el «excelente trabajo que realiza en beneficio de la seguridad» y recordó que hace diez días se encontraba en el mismo lugar presentando otra operación de la Guardia Civil de Soria, denominada Somachine, «en la que se detuvo a cinco delincuentes y se esclarecieron 16 robos con fuerza» ejecutados en la provincia. Además, se recuperó maquinaria pesada y otras herramientas por valor de 850.000 euros. «Hoy volvemos a presentar una nueva operación de la Comandancia de Soria, denominada Talankera, que ha permitido, de momento, esclarecer otros 14 delitos tanto de hurto como contra el patrimonio», insistió, y avanzó que en unos días dará a conocer detalles de «otras dos operaciones que han sido exitosas» y que tienen que ser finalizadas, por lo que no avanzó más detalles.

La subdelegada indicó que estas operaciones permiten confirmar que las actuaciones van «por el buen camino a la hora de controlar a los grupos que delinquen» tanto en la provincia de Soria como en otras del territorio nacional. «Son operaciones que esclarecen muchos delitos en toda España y que lleva a cabo la Guardia Civil de Soria», añadió al respecto.

De Gregorio reconoció que «hace unas semanas» se reunió junto con el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, Andrés Velarde, con representantes de los vecinos de la comarca de Pinares «que estaban muy preocupados por los delitos que se venían cometiendo en la zona», algo que ha desembocado finalmente en esta operación, que se ha saldado con la detención de cuatro jóvenes de la zona.

«Gracias a esa reunión los vecinos nos dieron determinada información a través de la cual se pudieron esclarecer estos hechos delictivos», añadió poniendo en valor la «importancia» de la colaboración ciudadana en este tipo de acontecimientos, algo en lo que también incidió Velarde. «La operación empezó en el mes de octubre, cuando comenzaron a ponerse los medios de investigación, además de los de prevención, y detectamos un grupo de vecinos de la zona que podrían estar cometiendo hechos delictivos relacionados con hurtos. A la vez que les investigábamos se hacen registros en un par de locales donde tenían una cantidad significativa de material. Con esta actuación damos como resultado el satisfacer una necesidad que tenían los vecinos gracias a su colaboración», indicó el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria.

La fase de explotación de esta operación comenzó el pasado viernes, 24 de noviembre. En los registros realizados se intervino una motocicleta sustraída en 2013 en Soria, un remolque sustraído en 2017 en Palacios de la Sierra (Burgos), una cubertería de plata sustraída en 2014 en San Leonardo de Yagüe, un motor fuera-borda sustraído en 2017 en Playa Pita, un cable-estante sustraído en 2009 en el embalse de la Cuerda del Pozo y chalecos salvavidas sustraídos en la presente anualidad en el club náutico existente en el término municipal de Vinuesa. Además, existe diverso material incautado del que se desconoce su origen.

«Lo importante, además, es que estos efectos vuelvan a sus legítimos propietarios», explicó Velarde, quien indicó que los ahora detenidos «entraban en domicilios, comercios e instalaciones agrícolas y se llevaban lo que tenía algún valor y podían utilizar ellos mismos o vender». Desde que se apoderaron de estos objetos, aquellos que no consiguieron vender «los tenían guardados en unas estancias», destacando la antigüedad de algunos de ellos, sustraídos en 2012.

De Gregorio explicó que algunos de estos objetos ya han sido identificados por sus propietarios, algunos de los cuales se han desplazado a la «Comandancia y al Puesto de San Leonardo de Yagüe» para tal efecto. «La operación no está totalmente cerrada», añadió, y comentó que «se sigue trabajando en otra serie de indicios».

La subdelegada también explicó que la banda formada por los cuatro detenidos «ha podido sustraer también material de cereal» que, en un principio, podría haber sido «objeto de venta».

Velarde matizó que por el momento no se ha valorado económicamente el material recuperado, aunque matizó que se trata de «una cuantía importante».

Además, entre los objetos recuperados por la Guardia Civil se encuentran algunas armas, una de ellas fabricada por los propios detenidos. «Algunas de las armas son simuladas, sobre todo fabricadas por ellos mismos, que es algo que no es habitual de encontrar», informó Velarde.

La investigación fue llevada a cabo por el Equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, que instruyó las oportunas diligencias, entregadas en unión de los detenidos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Soria. Igualmente se remitirá copia de las actuaciones a Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria. Durante la operación contó con la colaboración de los agentes del Puesto de San Leonardo de Yagüe y del Equipo de Policía Judicial de El Burgo de Osma.

Según comentó el teniente coronel Velarde, «la Guardia Civil ha intensificado en estos últimos meses las labores de investigación en general en la comarca de Pinares, lo que ha llevado a la explotación de esta operación, en la que ha sido importante la colaboración ciudadana».