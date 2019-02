Deza recuerda el «compromiso» de la Junta con la ermita de San Roque

«¿A qué esperan?». Es la pregunta que se hace la alcaldesa de Deza, la popular Nuria Caballero, sobre las obras de reparación de la ermita de San Roque, en Deza, para la que la Junta comprometió hace medio año una partida de 200.000 euros. El templo se encuentra en estos momentos apuntalado y en situación de paulatino deterioro. La dirigente municipal mostró su malestar por la lentitud en la ejecución en el comienzo de unas obras para las que «hay partida desde junio del pasado año», dijo. «Si te comprometes a una obra, que se ejecute. Lo que hace falta es que llegue. No me interesada que aparezca en los medios a bombo y platillo y luego nada», apuntó la alcaldesa en alusión a la reunión mantenida el pasado año entre los parlamentarios regionales del PP y el consejero de Fomento.

«En su momento anunciaron que se iban a reunir. Después, en junio, que ya había partida. Pero aquí sigue la ermita, cada vez peor», apostilló la responsable municipal, recordando no obstante que el titular del templo es el Obispado.

Caballero significó el interés del municipio en conservar este templo, algo en lo que «se lleva tiempo trabajando, por parte de este Ayuntamiento y de los anteriores», apuntó.

La de San Roque es una de las tres ermitas que Deza conserva, de las cinco que llegó a tener el municipio, que aún conserva un notable patrimonio. Alberga la plaza de toros más antigua de la provincia, además del Palacio de los Hinojosa, un amplio edificio de dos plantas, con patio y dos torres, en el cual se encuentra el Ayuntamiento. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el Torreón de Medinaceli son otros ejemplos.

El Ayuntamiento de Deza gestionará durante el presente ejercicio un Presupuesto que roza los 300.000 euros, aprobado hace unos días de forma definitiva. Las inversiones y obras previstas por el Consistorio «seguirán en la misma línea» que los años anteriores, según manifestó la alcaldesa. La renovación de alumbrado público y la reparación del cementerio son las actuaciones previstas para este ejercicio en Deza, así como intervenciones de pavimentación y redes en las dos pedanías que conforman el municipio, la Alameda y Miñana. Concretamente en las calles Narciso Muñoz y La Posta, según el desglose de los Planes Provinciales.

Las obras en el cementerio servirán para consolidar y afianzar la estructura de las paredes, tal y como avanzó la regidora. Se trata de la segunda fase de las obras de restauración del cementerio y cuentan con un presupuesto de 15.000 euros. Todas las obras son cofinanciadas por la Diputación de Soria a través de Planes Provinciales y el propio Ayuntamiento. En el caso del alumbrado público, el proyecto se encuentra ya en la quinta fase de obras y cuenta con un presupuesto de 20.000 euros.

El Presupuesto de Deza se cifra en 299.500 euros, de los que 86.800 están destinados a inversiones reales. La partida más cuantiosa en gastos es la reservada para bienes corrientes y servicios. Junto al Prespuesto, la corporación municipal de Deza dio el visto bueno a la Relación de Puestos de Trabajo, con dos plazas de funcionarios, dos en personal laboral y tres eventuales (dos socorristas y un peón de usos múltiples). Las cuentas para el presente ejercicio prevén 79.000 euros en gastos de personal y 112.450 en gastos de bienes corrientes