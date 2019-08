Los días más arriesgados para la enigmática codorniz

Les afectan los cambios de luna y se desorientan con una luz excesiva. Por eso en Bilbao aún se recuerda aquel día en que el campo de San Mamés se llenó de codornices, despistadas por los grandes focos de luz. Más allá de la anécdota, lo seguro es que si hay un animal protagonista en este ecuador de agosto es ella, la codorniz.

En contra de quien apunta una notable disminución en la población de esta ave, hay cazadores entendidos en la materia que ponen sobre la mesa «más bien una redistribución» de este animal, que campa a sus anchas en la comunidad andaluza hasta los meses de marzo y abril y luego «sube hacia arriba» como el animal migrador que es. «No es que haya menos, es que los conteos demuestran que en realidad la distribución de la codorniz es hoy diferente a la que era hace unos años», apuntan cazadores de la provincia, que no dudan en calificar a este animal de «enigmático. «Hoy están, en cantidades, y mañana no hay ni una».

Su presencia en un determinado territorio depende y mucho de la evolución de la cosecha en la zona. «En el principio de la cosecha se han visto más por aquí que en años anteriores, pero eso no significa que vaya a ser un buen año, aunque esperemos que sí», apuntan las citadas fuentes.

La codorniz necesita cobertura, que «se respete la paja en el sembrado» y sitios frescos cerca, acequias..., explican sobre los hábitos de un ave, que a partir de hoy y hasta el 15 de septiembre volará en Castilla y León con cierto riesgo.

Se trata de un ave que se mueve a la perfección en medios abiertos, siempre que tengan protección, en general llanuras, terrenos de ondulación suave, desde el nivel del mar hasta los 1.000 metros de altitud, aunque puede aparecer de forma excepcional en zonas de alta montaña. Así, se encuentra en todo tipo de cultivos, pastizales y praderas, y con una mayor presencia en campos de cereal de la zona centro del país y el sur peninsular.

Ave rechoncha y de pequeño tamaño (no pasa de los 20 centímetros de longitud y una envergadura de entre 32 y 35 centímetros), la codorniz, tiene un diseño críptico, de color terroso con con estrías de color pardo oscuro, blanco y crema; una ceja blanca prominente y garganta pálida, blanca en hembras y con un ancla oscura en los machos. Se trata de un ave muy terrestre, con un aleteo rápido a poca altura del suelo, según la descripción que hace de ella la organización SeoBirdlife.

La codorniz está presente en casi toda la Península Ibérica, a excepción de la Cordillera Cantábrica y de zonas del Levante. Es un animal omnívoro que se alimenta principalmente de semillas silvestres y granos de cereal, así como también de pequeños invertebrados.

La codorniz tiene una gran capacidad reproductiva, ya que es capaz de poner entre 8 y 13 huevos en cada puesta, unas tres al año. Los huevos son de color crema con manchas o motas marrones y suponen también un manjar en la mesa. Parte de la población efectúa una primera cría entre febrero y marzo en el norte de África o sur de la Península Ibérica, para hacer una segunda puesta entre junio y julio más al norte. Sin embargo, la mayoría inicia la cría entre marzo y mayo, según las citadas fuentes.